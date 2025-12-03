Сколько спортсменов могут представить Казахстан на зимней Олимпиаде-2026

Еще в одном зимнем виде спорта — шорт-треке — закончились соревнования, по итогам которых будут определены спортсмены-участники зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Состав олимпийской команды Казахстана теперь увеличился до шести атлетов, но это еще не предел.

По состоянию на второй день декабря 2025 года у Казахстана официально имеются две лицензии на Олимпийские игры, обе в фигурном катании. Также по итогам Кубка мира по шорт-треку еще четыре казахстанца отобрались в Милан-2026, подписанные и утвержденные протоколы об этом будут обнародованы 12 декабря.

Отбор на Олимпиаду в Милан в конькобежном спорте, в отличие от шорт-трека, в самом разгаре, пока состоялись лишь два из четырех этапов Кубка мира, по итогам которых и выявят обладателей олимпийских лицензий. После двух этапов в предварительном списке четыре конькобежца из Казахстана (три женщины и один мужчина), кто отбирается на Олимпиаду.

В самом разгаре и отбор в лыжных видах спорта. Атлетам предстоит проехать немало этапов Кубка мира до окончания квалификационного периода. Но Международная федерация лыжных видов спорта FIS охотно публикует предварительное положение спортсменов в олимпийском отборочном рейтинге по состоянию на текущий момент. Исходя из этого, по состоянию на 2 декабря, в лыжных гонках от Казахстана предварительно могут участвовать семь спортсменов (четыре женщины и три мужчины), в прыжках на лыжах с трамплина — двое атлетов-мужчин, в лыжном двоеборье — один атлет-мужчина, в горнолыжном спорте — два представителя (один мужчина и одна женщина), во фристайле-могуле — четыре спортсмена (три женщины и один мужчина), во фристайле-акробатике — пять атлетов (две женщины и трое мужчин).

В биатлоне ситуация такая же, как и в лыжных видах спорта, розыгрыш лицензий в самом разгаре. Пока на счету Казахстана предварительно значатся три лицензии (одна у женщин и две у мужчин).

Таким образом, если бы отбор на зимние Олимпийские игры 2026 года завершился бы 2 декабря 2025 года, то в состав делегации Казахстана вошло бы 34 спортсмена. Однако в реальности количество казахстанцев, которые выступят на Олимпиаде в Милане в 2026 году, может быть больше, так как квалификационный период еще не закончился и ситуация может измениться.

Ранее мы рассказывали, что участник Олимпиады-2026 в фигурном катании из Казахстана Михаил Шайдоров по ходу сезона сменил короткую программу.