Фигурист Михаил Шайдоров отказался от новой короткой программы посреди сезона

В сезон-2025/26 Шайдоров вошел с двумя новыми программами. Короткая программа — это интерпретация песни Фила Коллинза In The Air Tonight в современной роковой обработке. В произвольной программе прозвучат две композиции — трек Адриано Челентано Confessa и саундтрек из фильма «Пятый элемент» с вокалом Димаша Кудайбергена.

Исполняя эти программы на старте сезона, Шайдоров заработал медали на Мемориале Дениса Тена и этапах Гран-при, отобравшись в финал.

Однако, несмотря на наличие наград, перед финалом Гран-при Шайдоров и его команда приняли важное решение — отказаться от новой рокерской короткой программы и вместо нее представлять на соревнованиях ту короткую программу, которую Михаил демонстрировал в прошлом сезоне 2024/25 годов («Дюна»). Об этом алматинский фигурист сообщил официальному сайту Международного союза конькобежцев ISU.

— Я решил вернуть прошлогоднюю программу, потому что, мне кажется, я лучше ее чувствую. Мне очень нравится этот запоминающийся образ, и я могу исполнить эту программу даже лучше, чем в прошлом году, — сказал Шайдоров.

А вот произольную программу Шайдоров менять не стал.

— Я выбрал эту музыку еще пять лет назад, увидел видео выступления Димаша в Китае, которое меня невероятно впечатлило, до мурашек по коже. Я даже не могу это описать. Тогда я сказал себе, что как только достигну хорошего уровня в этом виде спорта, я возьму эту композицию для своей произвольной программы. Думаю, олимпийский сезон — подходящий момент для этого, и мой тренер Алексей Урманов и хореограф Иван Ригини согласились с этой идеей. Мы хотели показать, как объединить два совершенно разных музыкальных произведения в одно, — объяснил Шайдоров.

Казахстанец подчеркнул, что одна из его целей в том, чтобы публика и жюри о его выступлениях помнили не просто как о наборе успешно выполненных очень сложных элементов (каскадов), но и с точки зрения артистизма.

— Мы много работали над программами, я хотел доказать, что могу больше, чем просто прыгать. Я стараюсь совершенствоваться с каждым стартом. Каждый старт дает мне что-то новое, новые идеи, новые мысли, а также моим тренерам. Я давно хотел развивать эту (артистическую) сторону своего катания, — заявил Шайдоров.

Добавим, что в феврале 2026 Шайдоров выступит на зимних Олимпийских играх в Милане.

Известный тренер Татьяна Тарасова дала ценный совет Шайдорову в столь важный сезон.