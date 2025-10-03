Татьяна Тарасова дала ценный совет казахстанцу Михаилу Шайдорову перед Олимпиадой в Милане

Тарасова стала почетным гостем международного турнира «Мемориал Дениса Тена», который проходит с 1 по 4 октября в Алматы. Наставница сообщила, что внимательно наблюдает за развитием карьеры Михаила.

— Мы тоже болеем за него и хотим, чтобы у него сложилась настоящая спортивная жизнь по таланту. Понимаете, именно по таланту! Я очень хорошо отношусь к его тренеру (Алексей Урманов — прим. авт)— он сам был чемпионом, опытный человек. И сумел найти ключ к Мише, раскрыть его. Теперь мы любуемся его катанием. Конечно, хочется успеха и для Леши, но многое зависит от вашего спортсмена. Мы все зависим от учеников: как научим, так и будет. Понимаете, такие вещи не происходят быстро. Сегодня морковку посадил, а завтра суп из нее сварил — так не бывает. Нужно время, — сказала Татьяна Тарасова.

В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались у знаменитого специалиста, работавшего со многими призерами Олимпийских игр, какой совет она бы дала казахстанцу Михаилу Шайдорову, который помог бы ему выиграть медаль Олимпийских игр.

— Прежде всего спортсменам помогут успешные выступления — на каждом старте, начиная с этого, первого в сезоне. Сегодня информация распространяется мгновенно. Это уже не то время, когда мы неделями ждали журнал: у нас он все никак не выходил, а за границей уже лежал на прилавках. Сейчас все доступно сразу — смотри, читай, учись. Другое время, другие скорости. И, конечно, всем нам хочется успеха. Но нельзя сводить все лишь к результату и говорить спортсмену: «Мы идем за первым местом». Мечтать нужно о большем. Мы готовим программу, в которой уже заложен успех. Если спортсмен выйдет и исполнит ее на высоком уровне — так же, как на тренировках, с душой, со смыслом и безупречной техникой, — тогда победа придет сама собой, — сказала Татьяна Тарасова.

Отметим, что Михаил Шайдоров уже откатал короткую программу на Мемориале Денис Тена, получив 95,01 балла. После выступления Шайдоров, его тренер Алексей Урманов и хореограф Иван Регини рассказали корреспонденту Kazinform о ньюансах подготовки к Олимпийским играм-2026.



