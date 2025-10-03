Судьи впервые оценили новую программу Михаила Шайдорова: кто его главный конкурент на Олимпиаде

В первый соревновательный день Мемориала Дениса Тена у мужчин-одиночников состоялись соревнования в короткой программе. Лидер сборной Казахстана Михаил Шайдоров также принял участие в соревновании. Он впервые в этом сезоне продемонстрировал зрителям и судьям свою программу, с которой будет бороться за медали зимних Олимпийских играх в феврале 2026 года.

Для короткой программы Михаил с командой выбрал образ рокера. Музыка — интерпретация песни Фила Коллинза In The Air Tonight в современной роковой обработке. Что касается набора технических элементов, то на Мемориале Дениса Тена Шайдоров представил прыжковый каскад, который состоит из четверного лутца (4Lz) с последующим заходом на тройной тулуп (3T), тройной аксель 3A, комбинированное вращение со сменой ноги 4-го уровня сложности CCoSp4, четверной тулуп 4T, прыжок во вращении 3-го уровня стоя FUSp3, дорожки шагов StSq4, а также усложненный вариант вращения CSSp4.

Первый официальный прокат на соревновании в сезоне не обошелся без помарки, тем не менее, это не помешало Шайдорову получить оценку 95,01 за короткую программу и захватить лидерство на алматинских соревнованиях.

После проката Михаил Шайдоров признался, что было очень тяжело.

— Первый старт сезона — этот всегда волнительно. Тем более, что это домашняя арена, я здесь тренируюсь, и выступал ранее на соревнованиях. Но поддержка публики была сумасшедшей, и это помогло. Небольшая помарка на акселе была, но ничего страшного, на следующем соревновании ее не будет, — сказал Михаил Шайдоров.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Михаил Шайдоров работает с двумя зарубежными специалистами, которые добились больших успехов как фигуристы. Тренер Шайдорова россиянин Алексей Урманов — олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию. Когда он еще выступал на соревнованиях, Иван Регини (ныне — хореограф Шайдорова) был начинающим российским фигуристом, подносил Алексею игрушку на победном для него чемпионате России. В 2017 году Иван Регини представлял Италию на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, где уже за выступлением Ивана вдохновенно следил Михаил Шайдоров.

В 2019 году Михаил Шайдоров начал сотрудничество с Алексеем Урмановым, позже к ним подключился Иван Регини. Сейчас они работают вместе над мечтой — завоеванием награды Олимпийских игр.

Комментируя новые программы Шайдорова, хореограф Иван Регини подчеркнул, что в олимпийский сезон делать неконкурентоспособную программу не имеет смысла.

Михаил же добавил, что каждая программа — победная, в первую очередь для самого себя.

Тренер Михаила Алексей Урманов рассказал о сложности элементов, которые есть в программе Шайдорова на олимпийский сезон.

— У нас есть определенный контент хороший в короткой программе, у нас есть хороший контент, который является конкурентоспособным в произвольной программе. И мы уже договорились всем нашим штабом — дружным коллективом, что мы будем стараться на первом соревновании — Мемориале Дениса Тена уже показывать то, что мы готовили к сезону. Но на самом деле сезон достаточно длинный, и мы будем смотреть по ходу нашего спектакля, как нам двигаться правильно в том или ином направлении по той или иной программе. Мы очень сильно хотим беречь магическую энергию, — сказал Алексей Урманов.

Напомним, что в марте 2025 года Михаил Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира. И это сразу возвело его в статус серьезного претендента на медаль Олимпийских игр-2026 в Милане. Однако, есть один нюанс. На Олимпиаде у Михаила появится как минимум еще один серьезный соперник, которого не было на чемпионате мира-2025. Это нейтральный атлет Петр Гуменник из страны, которая до отстранения от международных соревнований была одним из законодателей мод в фигурном катании. На олимпийской квалификации в Пекине, состоявшейся в сентябре, Петр заработал 262,82 балла, чего вполне достаточно было бы для вхождения в топ-3 на Олимпийских играх. Да и другие спортсмены, помимо Петра, которые в сентябре отобрались на Олимпийские игры через квалификационный турнир в Пекине, могут преподнести сюрпризы — это фигуристы из Южной Кореи, китайского Тайпея, Украины и Мексики.

В тренерском штабе Михаила Шайдорова сохраняют спокойствие в связи с появлением новых соперников на Олимпиаде.

— Мы со всеми знакомы, знаем всех ребят, кто находится в топе и в хорошей форме — всех наших конкурентов. Михаил соревнуется с некоторыми фигуристами, начиная с юниорского спорта, поэтому самая главная для нас задача — это во время проката короткой и произвольной программ реализовать то, что мы подготовили, — пояснил Алексей Урманов.

После Мемориала Дениса Тена в Алматы Шайдоров планирует выступить на этапах Гран-при и чемпионате четырех континентов, после чего начнется главный старт четырехлетия — зимние Олимпийские игры-2026. Подготовка, по словам Михаила, будет проходить в Казахстане.

— Сейчас олимпийский сезон, государство старается максимально поддерживать, предоставляет хорошие условия, мне лично всего хватает, — добавил Михаил Шайдоров.

Произвольную программу с вокалом Димаша Кудайбергена Шайдоров впервые покажет зрителям и судьям в субботу. Фигурист подчеркнул, что обе программы — это синтез предложений каждого из членов его команды, а все успехи — результат командной работы.