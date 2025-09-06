Фигурист Михаил Шайдоров готовит олимпийскую программу под песню Димаша

В Алматы спортсмен провёл открытую тренировку, встретился с поклонниками и поделился планами с журналистами.

— Программу мы начали готовить в мае в Астане, — отметил Шайдоров. — Короткая программа у меня будет в стиле рок-н-ролла, своеобразное слияние двух эпох. А для произвольной выбрана музыка Димаша Кудайбергена — итальянская песня Confessa и композиции из фильма Пятый элемент.

По словам фигуриста, сама возможность выступить на Олимпиаде — уже огромная ценность и мечта детства.

— Для меня самое важное — это само участие в Олимпийских играх. Я с детства пересматривал Олимпиады 2002, 2006 годов и все последующие. Даже участие — это невероятное достижение. Какая медаль для меня ценная? Каждая медаль. Будь то чемпионат мира или даже чемпионат Казахстана, ценна по-своему. Она всегда требует преодоления: преодоления себя и собственных страхов, — подчеркнул Шайдоров.

Хореография и уникальная программа

Хореограф Михаила — известный российско-итальянский фигурист Иван Ригини, сотрудничающий с ним уже более пяти лет. По его словам, в программах спортсмена будут отражены и элементы национального стиля, ведь Шайдоров всегда с гордостью представляет Казахстан. В беседе с корреспондентом Kazinform он раскрыл детали новых постановок.

— Короткая программа — это интерпретация песни Фила Коллинза In The Air Tonight в современной роковой обработке. Идея принадлежит самому Михаилу, и в ней использованы мотивы группы Kaleo и композиция No Good. Для него это новый стиль, очень сильно прогрессирует. Мы много работаем над хореографией, презентацией, и результат уже виден. Михаил — работяга, и мы движемся в правильном направлении, — отметил Ригини.

Произвольная программа будет исполнена под музыку Димаша Кудайбергена.

— В произвольной программе у нас будет музыка Димаша Кудайбергена — Confessa. Мы подготовили ее специально к Олимпийским играм в Италии. Недавно вернулись со сборов в этой стране, с энтузиазмом, энергетикой. Это невероятно красивая музыка и потрясающее исполнение. В одном из фрагментов звучит вокал Димаша на казахском языке. Это полностью его произведение с миксом из известного фильма Пятый элемент. Это сочетание уникально, и, я уверен, оно попадет прямо в сердце зрителя на Олимпиаде, — сказал хореограф.

Ригини подчеркнул, что подобной музыкальной подборки не будет ни у одного соперника, и она может стать визитной карточкой Шайдорова.

Также он отметил, что в хореографии для него особенно важно сохранить индивидуальность спортсмена.

— Я как хореограф не стремлюсь сделать Михаила похожим на себя. Он должен оставаться самим собой, ведь фигурное катание — это индивидуальный вид спорта. Всегда прислушиваюсь к тому, что хочет сам спортсмен, и вместе с командой мы приходим к общему решению. Если все совпадает, я начинаю креативить и создавать такие номера, где зрители не смогут предугадать следующий шаг. Мне нравится сочетать разные композиции, чтобы программа оставалась непредсказуемой. Мы ориентируемся на международные старты — будь то соревнования в Китае, США или Олимпиада в Италии. Нам важно выделиться, показать, что мы представляем Казахстан, и не забывать о культурных и символических акцентах. Это огромная работа, которую необходимо объединить в цельную концепцию. В итоге мы должны представить номер, в котором прозвучит и национальный колорит, и современное видение, — подчеркнул он.

Хореограф отметил, что команда ждет от Олимпиады высоких результатов, но главное — качественная работа и рост спортсмена.

— Мы рассчитываем на лучшее, но понимаем: это серьезное соревнование, совершенно новый уровень для Михаила. Главное — сделать свою работу, и тогда результат обязательно придет, — резюмировал Иван Ригини.

Подготовка и планы

Предстоящий сезон для Михаила Шайдорова обещает быть насыщенным и напряженным. Уже 1–4 октября в Алматы он выступит на Мемориале Дениса Тена, а затем отправится на этап Гран-при в Китае (24–26 октября). В середине ноября его ждут соревнования в США (14–16 ноября). В случае успешного выступления казахстанский фигурист получит путевку на финал Гран-при, который пройдет в Японии в начале декабря. После этого — чемпионат четырех континентов, Олимпийские игры и чемпионат мира.

Тренер Михаила Алексей Урманов отметил, что у фигуриста хорошие перспективы и команда прилагает все усилия для его успешного выступления.

— Мы работаем над тем, чтобы каждый элемент в программах был максимально надежным. Конечно, в подготовке еще остаются небольшие шероховатости, но мы их постепенно устраняем, словно шлифуем наждачной бумагой. К началу сезона, первые соревнования которого запланированы уже на начало октября, мы рассчитываем значительно прибавить и отточить мастерство Михаила, — подчеркнул тренер.

Сам Шайдоров признается, что в межсезонье заметно прибавил. По его словам, по сравнению с прошлогодними стартами и чемпионатом мира в США, прогресс очевиден. Сейчас фигурист ощущает, что заметно прибавил, и предстоящие соревнования покажут, насколько это так. Он надеется выйти на пик формы к концу сезона, а выбранная им музыка станет важным источником вдохновения и поможет ярче передать зрителям свои эмоции и характер на льду.

Напомним, в конце марта 2025 года Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль чемпионата мира по фигурному катанию. Фигурист выполнил норматив на участие в Олимпийских играх-2026.

Позже агентству Kazinform он рассказал о своей победной программе, поддержке и планах на будущее.