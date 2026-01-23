Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18%

По данным регулятора, инфляция по итогам 2025 года составила 12,3%, соответствуя прогнозу Национального банка. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить продовольственная компонента (13,5%), в ее структуре высокий рост цен на мясо и масло обусловлен ростом издержек производства и высокими экспортными поставками.

Месячная инфляция в декабре 2025 года несколько ускорилась и составила 0,9%. Базовая инфляция сохраняется на повышенном уровне — 0,8%.

— Динамика инфляционных процессов и баланса рисков соответствует прогнозам и оценкам Национального банка. При этом внешние вызовы, неопределенность относительно масштаба воздействия изменений налоговой системы и параметров возобновления роста тарифов ЖКУ и цен на ГСМ со второго квартала текущего года обуславливает взвешенный и осмотрительный подход к установлению базовой ставки. Таким образом, базовая ставка с высокой вероятностью будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года, — отметили в Нацбанке.

Национальный банк продолжит мониторинг ценовой динамики, а также оценку эффективности совместных инициатив в рамках Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния на 2026–2028 годы и Комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 6 марта 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

На прошлом заседании, 28 ноября, Нацбанк принял решение оставить базовую ставку на уровне 18%.

Ранее глава регулятора Тимур Сулейменов сообщил, что Нацбанк не будет снижать базовую ставку до середины 2026 года.