Нацбанк не будет снижать базовую ставку до середины 2026 года
Несмотря на сохранение уровня базовой ставки в конце 2025 года, Национальный банк Казахстана не исключает ее повышения в следующем году, передает корреспондент Kazinform.
Сейчас Нацбанк не видит условий для снижения базовой ставки до лета 2026 года. Об этом сообщил глава регулятора Тимур Сулейменов на брифинге по разъяснению принятого решения о базовой ставке.
— Ранее принятое решение о повышении базовой ставки вкупе с мерами Правительства по пересмотру тарифов коммунальных услуг позволили нам сегодня сохранить базовую ставку на текущем уровне. Однако риски инфляции сохраняются и остаются высокими. Уверенность в снижении инфляции возможна лишь при ее стабильном замедлении в течение продолжительного времени, — пояснил Сулейменов.
По его словам, Национальный банк продолжит оценивать темпы замедления инфляции, реакцию внутреннего спроса, а также эффективность реализации совместных мер с Правительством по снижению роста цен.
— Однако в настоящее время Национальный Банк не видит пространства для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, принимая во внимание высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ. В случае отсутствия убедительных признаков формирования устойчивого тренда на замедление инфляции не исключается возможность ужесточения денежно-кредитных условий, — отметил глава Нацбанка.
Очередное плановое решение по базовой ставке Нацбанк объявит 23 января 2026 года в 12:00 по времени Астаны.
Напомним, 28 ноября Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18%.
До этого уровня ставка была повышена 10 октября 2025.
Тогда же глава регулятора Тимур Сулейменов подчеркнул, что Нацбанк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, если инфляция не начнет постепенно снижаться.