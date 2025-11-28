РУ
    13:01, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нацбанк не будет снижать базовую ставку до середины 2026 года

    Несмотря на сохранение уровня базовой ставки в конце 2025 года, Национальный банк Казахстана не исключает ее повышения в следующем году, передает корреспондент Kazinform.

    Тимур Сулейменов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Сейчас Нацбанк не видит условий для снижения базовой ставки до лета 2026 года. Об этом сообщил глава регулятора Тимур Сулейменов на брифинге по разъяснению принятого решения о базовой ставке.

    — Ранее принятое решение о повышении базовой ставки вкупе с мерами Правительства по пересмотру тарифов коммунальных услуг позволили нам сегодня сохранить базовую ставку на текущем уровне. Однако риски инфляции сохраняются и остаются высокими. Уверенность в снижении инфляции возможна лишь при ее стабильном замедлении в течение продолжительного времени, — пояснил Сулейменов.

    По его словам, Национальный банк продолжит оценивать темпы замедления инфляции, реакцию внутреннего спроса, а также эффективность реализации совместных мер с Правительством по снижению роста цен.

    — Однако в настоящее время Национальный Банк не видит пространства для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, принимая во внимание высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ. В случае отсутствия убедительных признаков формирования устойчивого тренда на замедление инфляции не исключается возможность ужесточения денежно-кредитных условий, — отметил глава Нацбанка.

    Очередное плановое решение по базовой ставке Нацбанк объявит 23 января 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

    Напомним, 28 ноября Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18%. 

    До этого уровня ставка была повышена 10 октября 2025. 

    Тогда же глава регулятора Тимур Сулейменов подчеркнул, что Нацбанк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, если инфляция не начнет постепенно снижаться. 

