Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 18%

В Национальном банке Казахстана считают, что текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики достаточен для сдерживания инфляции.

Регулятор сообщает, годовая инфляция в октябре составила 12,6% (в сентябре — 12,9%).

— Рост цен на продовольственные товары продолжил ускоряться до 13,5% (12,7%), на непродовольственные — до 11% (10,8%). Рост цен в услугах замедлился до 12,9% (15,3%) вследствие административного снижения цен на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Повышенная инфляционная динамика формируется в условиях устойчивого спроса, системно превышающего возможности предложения. Дополнительное влияние оказывает продолжающееся распространение вторичных эффектов тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ на цены и инфляционные ожидания, — отметили в регуляторе.

Также сообщается, что внешнее инфляционное давление сохраняется. Мировые цены на продовольствие находятся на высоком уровне.

Прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы также предусмотрели. В этом году инфляцию ожидают в пределах 12,0-13,0%, в 2026 году — 9,5-12,5%.

— По итогам 2027 года ожидается ее замедление до 5,5-7,5%. Корректировка прогноза обусловлена существенным превышением фактических значений инфляции над прогнозными в текущем году и повышенной динамикой инфляционных ожиданий. Вместе с тем, она также учитывает более прогнозируемый рост регулируемых цен в рамках пересмотра темпов реформы по схеме «инфляция + 5%» в 2026–2027 годах, — пояснили в Нацбанке

На прошлом заседании 10 октября 2025 года базовая ставка была повышена до 18%.

Тогда же глава регулятора Тимур Сулейменов подчеркнул, что Нацбанк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, если инфляция не начнет постепенно снижаться.

Позднее он сообщил, что в 2026 году Национальный банк может начать поэтапный цикл снижения базовой ставки.