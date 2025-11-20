Нацбанк Казахстана может снизить базовую ставку в 2026 году

В ходе заседания Сената депутат Сергей Карплюк поднял вопрос роста инфляции в стране.

— В течение года инфляция заметно ускорялась, достигнув пика в 12,9%. В октябре она несколько снизилась — до 12,6%. Но все же она выше прогнозов на текущий год. Причем долгосрочные инвестиционные ожидания населения находятся на уровне 14%. В качестве контрмеры роста инфляции Нацбанк повышает базовую ставку. На 20 января текущего года она была установлена на уровне 15,25%, после чего в течение года вы повышали её шесть раз. В октябре она достигла 18%. Кроме повышения базовой ставки вы применяете и другие меры сдерживания инфляции. Возможно, определенный эффект есть, однако нужно признать, что инфляция все равно растет. Уважаемый Тимур Муратович, что, по вашему мнению, необходимо для реальной эффективности предпринимаемых вами мер? И когда вы прогнозируете результативность данных мер? — обратился он к главе Нацбанка.

Как отметил Тимур Сулейменов, ключевой инструмент — это базовая ставка.

— Она, на мой взгляд, свою роль достаточно хорошо проявила в этот период. Если бы базовая ставка была ниже и в целом наша денежно-кредитная политика была более мягкой, я боюсь, что инфляция была бы значительно выше. Мы продолжим поддерживать умеренную жесткость. Не супер, но умеренную жесткость денежно-кредитной политики для того, чтобы сдерживать потребительское поведение, стимулировать сберегательное поведение. По всем параметрам мы видим, что это работает. Сберегательное поведение — это когда люди вместо «здесь и сейчас» вкладываются в долгосрочные инструменты и депозиты в частности, — пояснил глава финрегулятора.

По его словам, инфляционные ожидания будут зависеть от того, какой эффект окажет повышение НДС на цены.

— Мы согласны с оценкой Министерства нацэкономики, что часть эффектов уже реализовалась и поэтому, что в следующем году одновременно все пойдет вверх, наверно, так сильно прогнозировать не стоит. Но какой-то эффект будет. Затем понятно, нужно очень грамотно подойти к разморозке тарифов — до 1 апреля они у нас заморожены, потом будет разморозка. Какой она будет — это определит Правительство. Насколько высоко они будут подняты — это тоже будет влиять определенным образом на инфляцию. Поэтому по мере снижения инфляционных ожиданий, мы в следующем будем готовы начать постепенный, поэтапный цикл снижения базовой ставки, стоимости денег в экономике, — заявил Сулейменов.

Ранее Национальный банк, Правительство и АРРФР представили Программу совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.