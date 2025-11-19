Как Нацбанк будет бороться с инфляцией: Сулейменов представил планы на три года

В своем Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что в текущих условиях снижение инфляции и повышение благосостояния населения является ключевой задачей и требует приоритетного внимания.

Нацбанк продолжит придерживаться умеренно жесткой ДКП, изымать избыточную ликвидность. Сулейменов рассказал об эффекте изменения нормативов минимальных резервных требований.

— По итогам первого этапа профицит ликвидности сократился с 7,7 до 5,8 трлн тенге. Вместе с тем объем резервов банков вырос с 0,8 до 2,6 трлн тенге. На втором этапе общий объем изъятой ликвидности достигнет 3,5 трлн тенге, на третьем — 3,9 трлн тенге, — сообщил Т. Сулейменов.

Для повышения эффективности операционного ориентира денежного рынка (TONIA) Нацбанк расширит программу выпусков краткосрочных нот в три раза, до 1,5 трлн тенге.

Экономист Гулиза Булекбаева отмечает согласованность в действиях Правительства и Нацбанка.