Казахстанцы стали реже брать кредиты из-за высокой базовой ставки
Высокая базовая ставка сдерживает рост потребительского кредитования в Казахстане. Данные привел председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Объем беззалогового потребительского кредитования существенно снизился.
— Как вы помните, закредитованность влияет на состояние инфляции, долларизацию, потому что в основном это импортные товары. Оно существенно снизилось, и сейчас объем выдач за 11 месяцев составил 7,3 процента. По итогам года будет еще ниже, — отметил Сулейменов.
При этом кредитование бизнеса, напротив, демонстрирует рост. За аналогичный период рост корпоративных займов достиг 21%.
Полный обзор кредитной активности населения и бизнеса Национальный банк отразил в отчете, который планирует опубликовать во вторник.
Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%.