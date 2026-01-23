РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:33, 23 Январь 2026

    Казахстанцы стали реже брать кредиты из-за высокой базовой ставки

    Высокая базовая ставка сдерживает рост потребительского кредитования в Казахстане. Данные привел председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Елімізде микрокредит беру қағидалары бекітілді
    Фото: Pixabay.com

    Объем беззалогового потребительского кредитования существенно снизился.

    — Как вы помните, закредитованность влияет на состояние инфляции, долларизацию, потому что в основном это импортные товары. Оно существенно снизилось, и сейчас объем выдач за 11 месяцев составил 7,3 процента. По итогам года будет еще ниже, — отметил Сулейменов.

    При этом кредитование бизнеса, напротив, демонстрирует рост. За аналогичный период рост корпоративных займов достиг 21%.

    Полный обзор кредитной активности населения и бизнеса Национальный банк отразил в отчете, который планирует опубликовать во вторник.

    Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%. 

    Нацбанк Казахстана Кредит Экономика Базовая ставка
    Адия Абубакир
    Автор
