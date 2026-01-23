Казахстанцы стали реже брать кредиты из-за высокой базовой ставки

Объем беззалогового потребительского кредитования существенно снизился.

— Как вы помните, закредитованность влияет на состояние инфляции, долларизацию, потому что в основном это импортные товары. Оно существенно снизилось, и сейчас объем выдач за 11 месяцев составил 7,3 процента. По итогам года будет еще ниже, — отметил Сулейменов.

При этом кредитование бизнеса, напротив, демонстрирует рост. За аналогичный период рост корпоративных займов достиг 21%.

Полный обзор кредитной активности населения и бизнеса Национальный банк отразил в отчете, который планирует опубликовать во вторник.

Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение во второй раз сохранить базовую ставку на уровне 18%.