    14:00, 24 Январь 2026 | GMT +5

    LIVE: Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе

    В эти минуты проходит прямой эфир заседания Комиссии по конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    На V заседании Национального курултая Глава государства обозначил возможные системные изменения в архитектуре власти, включая переход к однопалатному парламенту «Құрылтай», учреждение должности вице-президента и создание «Халық Кеңесі» с правом законодательной инициативы.

    Президент подчеркнул, что все реформы должны быть взаимосвязаны и направлены на укрепление казахской модели согласия, единства и диалога между государством и обществом.

    21 января Главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписал Указ о создании Комиссии по конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Сегодня проходит ее первое заседание. 

    Кто вошел в состав Комиссии по Конституционной реформе, читайте здесь

    Адиль Саптаев
    Автор
