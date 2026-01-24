LIVE: Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе

На V заседании Национального курултая Глава государства обозначил возможные системные изменения в архитектуре власти, включая переход к однопалатному парламенту «Құрылтай», учреждение должности вице-президента и создание «Халық Кеңесі» с правом законодательной инициативы.

Президент подчеркнул, что все реформы должны быть взаимосвязаны и направлены на укрепление казахской модели согласия, единства и диалога между государством и обществом.

21 января Главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписал Указ о создании Комиссии по конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Сегодня проходит ее первое заседание.

