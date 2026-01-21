РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:02, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетит Давос по приглашению Дональда Трампа

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    22 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос для участия в церемонии подписания Устава Совета мира.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей. 

    Помощник-пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай сообщил, что в ответ Глава государства направил письмо в адрес Президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности.

    Накануне Белый дом объявил состав «Совета мира» для сектора Газа. Его создание предусматривает план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан США Дональд Трамп
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают