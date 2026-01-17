Тони Блэр, Марко Рубио — кто еще вошел в состав Совета мира по Газе

В состав исполнительного совета так называемого «Совета мира», который должен играть важную роль в мирном урегулировании в секторе Газа, войдут, кроме прочих, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, глава Всемирного банка Аджай Банга, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Это следует из пресс-релиза, обнародованного на сайте Белого дома в пятницу, 16 января.

«Совет мира» должен гарантировать воплощение в жизнь плана Трампа из 20 пунктов для сектора Газа, позволяя вести стратегическое наблюдение, мобилизуя международные ресурсы и «обеспечивая подотчетность в период перехода сектора Газа от конфликта к миру и развитию», указано в документе. Председателем этого органа будет сам Дональд Трамп.

«Исполнительный совет сектора Газа»

Верховным представителем по сектору Газа был назначен болгарский дипломат Николай Младенов. В его задачи войдет обеспечение взаимодействия между технократической палестинской администрацией и «Советом мира», отмечает Белый дом.

Кроме того, в поддержку Офиса Верховного представителя и технократической администрации был создан «Исполнительный совет сектора Газа». Помимо самого Младенова, в него вошли Уиткофф, Кушнер, Блэр, глава МИД Турции Хакан Фидан, государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими и другие.

Формирование «Совета мира» для сектора Газа

О формировании «Совета мира» было сообщено вскоре после объявления о создании палестинской технократической администрации из 15 человек, задачей которой должно стать управление повседневной жизнью в секторе Газа.

14 января спецпосланник президента США Уиткофф от лица Трампа объявил о переходе ко второму этапу прекращения огня в секторе Газа. Этот этап предполагает, среди прочего, разоружение ХАМАС и развертывание в секторе Газа Международных стабилизационных сил (МСС) с целью поддержки палестинской полиции.

Согласно пресс-релизу Белого дома, командующим МСС назначен генерал-майор Джаспер Джефферс, бывший командующий силами специальных операций Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В декабре движение ХАМАС заявило о готовности сложить оружие при ряде условий, в частности при полном выводе израильских солдат из сектора Газа.