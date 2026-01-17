Тони Блэр, Марко Рубио — кто еще вошел в состав Совета мира по Газе
В состав руководства «Совета мира» войдут Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Тони Блэр, сообщил Белый дом. Совет должен обеспечить реализацию мирного плана Трампа для сектора Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
В состав исполнительного совета так называемого «Совета мира», который должен играть важную роль в мирном урегулировании в секторе Газа, войдут, кроме прочих, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, глава Всемирного банка Аджай Банга, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Это следует из пресс-релиза, обнародованного на сайте Белого дома в пятницу, 16 января.
«Совет мира» должен гарантировать воплощение в жизнь плана Трампа из 20 пунктов для сектора Газа, позволяя вести стратегическое наблюдение, мобилизуя международные ресурсы и «обеспечивая подотчетность в период перехода сектора Газа от конфликта к миру и развитию», указано в документе. Председателем этого органа будет сам Дональд Трамп.
«Исполнительный совет сектора Газа»
Верховным представителем по сектору Газа был назначен болгарский дипломат Николай Младенов. В его задачи войдет обеспечение взаимодействия между технократической палестинской администрацией и «Советом мира», отмечает Белый дом.
Кроме того, в поддержку Офиса Верховного представителя и технократической администрации был создан «Исполнительный совет сектора Газа». Помимо самого Младенова, в него вошли Уиткофф, Кушнер, Блэр, глава МИД Турции Хакан Фидан, государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими и другие.
Формирование «Совета мира» для сектора Газа
О формировании «Совета мира» было сообщено вскоре после объявления о создании палестинской технократической администрации из 15 человек, задачей которой должно стать управление повседневной жизнью в секторе Газа.
14 января спецпосланник президента США Уиткофф от лица Трампа объявил о переходе ко второму этапу прекращения огня в секторе Газа. Этот этап предполагает, среди прочего, разоружение ХАМАС и развертывание в секторе Газа Международных стабилизационных сил (МСС) с целью поддержки палестинской полиции.
Согласно пресс-релизу Белого дома, командующим МСС назначен генерал-майор Джаспер Джефферс, бывший командующий силами специальных операций Центрального командования ВС США (CENTCOM).
В декабре движение ХАМАС заявило о готовности сложить оружие при ряде условий, в частности при полном выводе израильских солдат из сектора Газа.