    11:15, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп возглавит Совет мира в Газе

    Дональд Трамп поздравил весь мир с невероятным решением Совета Безопасности ООН об одобрении создания Совета Мира, который будет возглавлять президент США и другие самые влиятельные лидеры мира, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Фото: The Hill

    — Поздравляю весь мир с невероятным решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, признавший и одобривший создание Совета Мира, который я буду возглавлять, и в который войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры во всем мире, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

    Глава Белого дома отметил, что «Это событие войдет в историю как одно из крупнейших в истории ООН, приведет к укреплению мира во всем мире и станет моментом поистине исторического значения!».

    — Спасибо Организации Объединенных Наций и всем странам, входящим в ООН. Совет Безопасности, Китай, Россия, Франция, Соединенное Королевство, Алжир, Гайана, Греция, Дания, Южная Корея, Пакистан, Панама, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали, — выразил благодарность глава Белого дома.

    Также президент США поблагодарил решительную поддержку Катара, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовской Аравии, Индонезии, Турции и Иордании.

    Ранее сообщалось, что СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе.

