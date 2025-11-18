Трамп возглавит Совет мира в Газе
Дональд Трамп поздравил весь мир с невероятным решением Совета Безопасности ООН об одобрении создания Совета Мира, который будет возглавлять президент США и другие самые влиятельные лидеры мира, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
— Поздравляю весь мир с невероятным решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, признавший и одобривший создание Совета Мира, который я буду возглавлять, и в который войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры во всем мире, — написал Дональд Трамп в Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что «Это событие войдет в историю как одно из крупнейших в истории ООН, приведет к укреплению мира во всем мире и станет моментом поистине исторического значения!».
— Спасибо Организации Объединенных Наций и всем странам, входящим в ООН. Совет Безопасности, Китай, Россия, Франция, Соединенное Королевство, Алжир, Гайана, Греция, Дания, Южная Корея, Пакистан, Панама, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали, — выразил благодарность глава Белого дома.
Также президент США поблагодарил решительную поддержку Катара, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовской Аравии, Индонезии, Турции и Иордании.
Ранее сообщалось, что СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе.