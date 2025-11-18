СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались.

Ранее постоянное представительство США при ООН сообщило, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия уточнила, что вела переговоры в СБ ООН по своему документу с начала ноября.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран-членов Совета Безопасности ООН в понедельник вынесут на голосование подготовленный США проект резолюции, направленный на укрепление мирного плана американского президента Дональда Трампа по сектору Газа.

Документ предусматривает создание Международных сил стабилизации (ISF), которые будут взаимодействовать с Израилем, Египтом и недавно обученной новой палестинской полицией для обеспечения безопасности на границах и демилитаризации сектора.

Согласно тексту проекта резолюции, международные силы также получат полномочия по выводу вооружения у негосударственных группировок, защите гражданского населения и обеспечению гуманитарных коридоров. В проекте впервые упоминается возможность формирования «Совета мира» — переходного органа управления сектором Газа с мандатом до конца 2027 года.