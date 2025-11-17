Совбез ООН проголосует по резолюции США о плане мира в секторе Газа

Постоянные представители стран-членов Совета Безопасности ООН в понедельник вынесут на голосование подготовленный США проект резолюции, направленный на укрепление мирного плана американского президента Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом сообщает агентство AFP.

Документ предусматривает создание Международных сил стабилизации (ISF), которые будут взаимодействовать с Израилем, Египтом и недавно обученной новой палестинской полицией для обеспечения безопасности на границах и демилитаризации сектора.

Согласно тексту проекта резолюции, международные силы также получат полномочия по выводу вооружения у негосударственных группировок, защите гражданского населения и обеспечению гуманитарных коридоров. В проекте впервые упоминается возможность формирования «Совета мира» — переходного органа управления сектором Газа с мандатом до конца 2027 года.

В обновленной версии документа есть положение о потенциальной перспективе создания палестинского государства. В резолюции отмечено, что после проведения реформ Палестинской администрацией и начала восстановления Газы «могут сложиться условия для реального продвижения к палестинскому самоопределению и государственности».

В Израиле такую позицию отвергли.

— Наша оппозиция созданию палестинского государства на какой-либо территории не изменилась, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье.

Голосование в Совете Безопасности назначено на 17:00 по нью-йоркскому времени (04:00 вторника по времени Астаны).

Россия, обладающая правом вето, распространила альтернативный проект резолюции, указывая, что американский документ недостаточно поддерживает создание палестинского государства.

В его тексте выражается «твердая приверженность видению решения в форме двух государств», однако не предусматривается немедленное создание международных сил или «Совета мира». Кроме того, генеральному секретарю ООН предлагается представить варианты по этим вопросам.

США в последние дни усилили кампанию по убеждению членов Совбеза поддержать документ, критикуя «попытки посеять разногласия» между государствами.

— Любой отказ поддержать эту резолюцию — это либо голос за продолжение правления «террористов» ХАМАС, либо за возвращение войны с Израилем, что обречет регион на бесконечный конфликт, — написал постоянный представитель США Майк Уолтц в статье для The Washington Post.

Американская сторона заявила, что заручилась поддержкой ряда арабских и мусульманских стран. Совместное заявление в поддержку проекта подписали Катар, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Иордания и Турция. По словам дипломатов, несмотря на сомнения некоторых членов Совбеза, США ожидают принятия резолюции.

Эксперт Международной кризисной группы Ричард Гоуэн отметил, что многие страны Совбеза готовы поддержать проект, несмотря на существующие замечания.

Ранее мы сообщали, что США планируют строительство крупной военной базы на границе Израиля с Газой. Между тем, в воскресенье Нетаньяху вновь выступил против палестинского государства.

Президент Палестины подтвердил готовность взять под контроль сектор Газа без ХАМАС.