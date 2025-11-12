США планируют строительство крупной военной базы на границе Израиля с Газой

Соединенные Штаты намерены построить крупную военную базу в приграничных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. Об этом сообщается в расследования израильского некоммерческого издания Shomrim совместно с газетой Yedioth Ahronoth.

Как отмечают израильские источники, стоимость проекта может составить около 500 миллионов долларов, а объект будет вмещать нескольких тысяч военнослужащих США и международных сил, задействованных в поддержании режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

По сведениям издания, переговоры о размещении базы ведутся между американскими и израильскими властями, при этом обсуждаются возможные участки для строительства. Израильские военные источники сообщили, что пока не располагают подробной информацией о проекте, который может стать крупнейшим расширением американского военного присутствия на территории Израиля.

Ранее, в конце октября, в Кирьят-Гате на юге Израиля начал работу новый Центр гражданско-военной координации (CMCC), который, как ожидается, возьмет на себя контроль над распределением гуманитарной помощи в Газе, сократив роль израильского управления по координации правительственной деятельности на территориях (COGAT).

Сейчас там уже работают около 200 американских военнослужащих, а также представители других стран. Их задача — осуществлять надзор за выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

I visited the Civil-Military Coordination Center today. Established by @CENTCOM, the brave men and women serving here are overseeing implementation of President Trump's 20-point peace plan and humanitarian aid in Gaza. Our goal remains progress toward lasting peace. pic.twitter.com/1z4VOxW0KE — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 24, 2025

Издание Yedioth Ahronoth уточняет, что новая база станет первым масштабным американским военным объектом в Израиле и будет частью усилий Вашингтона по поствоенной стабилизации сектора Газа.

— Создание американской базы на израильской территории демонстрирует решимость Вашингтона быть непосредственно вовлеченным в процессы, происходящие в Газе и более широком израильско-палестинском конфликте, — отметил один из израильских официальных источников в комментарии Shomrim.

Американская сторона пока официально не комментировала эту информацию. По данным израильских СМИ, инициатива может вызвать дискуссии в США, где часть законодателей выражает обеспокоенность ростом военного присутствия за рубежом на фоне внутренних бюджетных ограничений.

Израиль объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной.