Казахстан и Израиль подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере водных ресурсов

Документ подписали министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и министр регионального сотрудничества Израиля Давид Амсалем.

— Меморандум предусматривает укрепление двусторонних связей в области водных ресурсов. Направления сотрудничества включают модернизацию водохозяйственной инфраструктуры, эффективное использование водных ресурсов, внедрение водосберегающих технологий и повторного использования воды, обмен опытом в области инноваций и технологий, в частности, в области сбора, управления и обработки данных с использованием дистанционного зондирования, — говорится в сообщении.

Документ также предусматривает обмен опытом цифровизации учета и мониторинга водных ресурсов, а также в области управления рисками наводнений и засух, научное и техническое сотрудничество и совместную подготовку квалифицированных специалистов.

В рамках церемонии подписания меморандума министры провели двустороннюю встречу с участием представителей ведущих компаний Израиля. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и разработку совместных программ по обучению казахстанских специалистов водного хозяйства на израильских предприятиях.

— Израиль обладает большим опытом в области управления водными ресурсами в непростых климатических условиях и передовыми для данной сферы технологиями. Мы заинтересованы во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве, направленном на модернизацию водохозяйственной отрасли Казахстана по всем возможным направлениям, включая цифровизацию учета и распределения водных ресурсов, внедрение новейших водосберегающих систем, применение современных методов сбора данных и повышение квалификации казахстанских водников, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее мы писали, что страны Центральной Азии подписали План продовольственной безопасности до 2030 года.