Страны Центральной Азии подписали План продовольственной безопасности до 2030 года

На встрече обсудили вопросы укрепления регионального сотрудничества, развития устойчивого сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности стран Центральной Азии.

В мероприятии приняли участие руководители профильных ведомств стран региона, представители дипломатического корпуса и международных организаций. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. Он рассказал об агропромышленной политике Казахстана. В стране активно проводится диверсификация посевных площадей: площадь масличных культур увеличена на 1 млн га, бобовых — на 300 тыс. га. Развивается орошаемое земледелие — за два года площадь земель с водосберегающими технологиями выросла почти вдвое, до 590 тыс. га. К 2030 году планируется довести этот показатель до 1,3 млн га. Благодаря поддержке и модернизации отрасли Казахстан второй год подряд получает рекордные урожаи зерновых и масличных культур.

Товарооборот продукции АПК между Казахстаном и странами Центральной Азии за январь–сентябрь 2025 года составил 2,3 млрд долларов США, увеличившись на 24,4% по сравнению с прошлым годом. Основу экспорта составляют пшеница, мука, растительное масло, говядина и сахар, импортируются преимущественно овощи и фрукты.

Участники встречи обсудили развитие транспортной, энергетической и инновационной инфраструктуры, создание трансграничных логистических хабов. Казахстан представил успешные примеры — Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе с Узбекистаном и индустриально-логистический комплекс «Алатау» на границе с Кыргызстаном.

По итогам встречи была подписана Совместная декларация и План продовольственной безопасности Центральной Азии до 2030 года, разработанный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Документ направлен на укрепление координации действий в аграрной политике и развитие региональной интеграции.

Также обсуждалась инициатива создания Регионального центра устойчивого земледелия, предложенная Президентом Токаевым, который станет платформой для обмена опытом и внедрения лучших мировых практик в регионе.

По итогам заседания стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества и реализации совместных проектов.

Напомним, в этом году Казахстан побил рекорды не только по зерновым, но и по высокорентабельным культурам — бобовым и масличным.