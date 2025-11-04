РУ
    10:31, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан собрал рекордный урожай: впервые — 1 млн тонн бобовых и 4,3 млн масличных

    В этом году Казахстан побил рекорды не только по зерновым, но и по высокорентабельным культурам — бобовым и масличным. Именно на них аграрии сделали акцент при диверсификации посевных площадей, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уборка
    Фото: Правительство РК

    По словам министра, эти культуры не только выгодны, но и полезны для земли.
    Бобовые культуры, являясь хорошими предшественниками, обогащают почву азотом и повышают урожайность последующих культур.

    На сегодняшний день по стране аграрии полностью завершили уборку зерновых колосовых. С 16 млн гектаров при средней урожайности 17 центнеров с гектара намолотили 27,1 млн тонн зерна. Для сравнения, в прошлом году средняя урожайность составляла 16,2 центнера.

    - Основную долю, как и прежде, занимает пшеница. С 12,2 млн гектаров аграрии собрали 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее. При этом, несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тыс. га, сельхозпроизводители не только сохранили, но и значительно увеличили объем производства, что еще раз подтверждает возросший уровень применения агротехнологий, — сказал Айдарбек Сапаров.

    Аграрии намолотили около 4 млн тонн ячменя, что соответствует уровню прошлого года. Впервые урожай бобовых культур достиг 1 млн тонн, а масличные показали рекорд — 4,3 млн тонн, и уборка еще продолжается.

    Кроме того, фермеры уже собрали 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур.

    Теги:
    Правительство РК Рекорд Минсельхоз Урожай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
