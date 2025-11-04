Казахстан собрал рекордный урожай: впервые — 1 млн тонн бобовых и 4,3 млн масличных
В этом году Казахстан побил рекорды не только по зерновым, но и по высокорентабельным культурам — бобовым и масличным. Именно на них аграрии сделали акцент при диверсификации посевных площадей, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, эти культуры не только выгодны, но и полезны для земли.
Бобовые культуры, являясь хорошими предшественниками, обогащают почву азотом и повышают урожайность последующих культур.
На сегодняшний день по стране аграрии полностью завершили уборку зерновых колосовых. С 16 млн гектаров при средней урожайности 17 центнеров с гектара намолотили 27,1 млн тонн зерна. Для сравнения, в прошлом году средняя урожайность составляла 16,2 центнера.
- Основную долю, как и прежде, занимает пшеница. С 12,2 млн гектаров аграрии собрали 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее. При этом, несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тыс. га, сельхозпроизводители не только сохранили, но и значительно увеличили объем производства, что еще раз подтверждает возросший уровень применения агротехнологий, — сказал Айдарбек Сапаров.
Аграрии намолотили около 4 млн тонн ячменя, что соответствует уровню прошлого года. Впервые урожай бобовых культур достиг 1 млн тонн, а масличные показали рекорд — 4,3 млн тонн, и уборка еще продолжается.
Кроме того, фермеры уже собрали 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур.