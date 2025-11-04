Казахстан собрал рекордный урожай: впервые — 1 млн тонн бобовых и 4,3 млн масличных

По словам министра, эти культуры не только выгодны, но и полезны для земли.

Бобовые культуры, являясь хорошими предшественниками, обогащают почву азотом и повышают урожайность последующих культур.

На сегодняшний день по стране аграрии полностью завершили уборку зерновых колосовых. С 16 млн гектаров при средней урожайности 17 центнеров с гектара намолотили 27,1 млн тонн зерна. Для сравнения, в прошлом году средняя урожайность составляла 16,2 центнера.

- Основную долю, как и прежде, занимает пшеница. С 12,2 млн гектаров аграрии собрали 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее. При этом, несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тыс. га, сельхозпроизводители не только сохранили, но и значительно увеличили объем производства, что еще раз подтверждает возросший уровень применения агротехнологий, — сказал Айдарбек Сапаров.

Аграрии намолотили около 4 млн тонн ячменя, что соответствует уровню прошлого года. Впервые урожай бобовых культур достиг 1 млн тонн, а масличные показали рекорд — 4,3 млн тонн, и уборка еще продолжается.

Кроме того, фермеры уже собрали 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур.