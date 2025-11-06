Израиль объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в четверг распорядился объявить участок израильско-египетской границы закрытой военной зоной и изменить правила открытия огня в связи с усилившейся угрозой контрабанды оружия при помощи дронов.

По данным израильских СМИ, Кац провел совещание с руководителями Армии обороны Израиля, полиции и Службы общей безопасности ШАБАК, поручив нанести удары по «любым несанкционированным лицам, проникающим в запрещенную зону», чтобы предотвратить деятельность операторов беспилотников и контрабандистов.

— Мы объявляем войну. Любой, кто войдет в закрытую зону, будет поражен, — заявил министр обороны, которого цитирует общественный телеканал KAN.

Армейское радио сообщило, что министр обороны согласился с главой ШАБАК Давидом Зинни классифицировать предполагаемые попытки контрабанды оружия через границу с Египтом как «террористическую угрозу», чтобы помочь службам безопасности «использовать соответствующие инструменты для борьбы с ней».

Take note:

Over 2,000 drones crossed from Egypt into Israel this month, carrying MAG machine guns, grenades, rifles, pistols, and enough ammo to arm a terror force.

All of it reaches Israel’s heart — while only Negev civilians report it.

Are we waiting for the next massacre? pic.twitter.com/eVkOaiHlV5 — daniel hanuka📟✌️ (@LionsOfZion_ORG) October 22, 2025

Издание Yedioth Ahronoth сообщает, что решение последовало после серии «масштабных операций по контрабанде оружия» вдоль границы.

В ведомстве Каца также сообщают, что управление оборонных исследований и разработок Министерства обороны и Военно-воздушные силы Израиля разработают новые «технологические решения» для противодействия угрозе беспилотников, а Совет национальной безопасности окажет помощь в изменении требований к лицензированию и внесении поправок в законодательство, касающихся использования, покупки и владения беспилотниками.

Кроме того, Совет национальной безопасности займется изменением законодательства, регулирующего использование и приобретение беспилотников.

Египетские власти пока не прокомментировали заявления Израиля.

