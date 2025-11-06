РУ
    Израиль объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной

    Решение принято на фоне угрозы контрабанды оружия с использованием беспилотников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com / @TheCradleMedia

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац в четверг распорядился объявить участок израильско-египетской границы закрытой военной зоной и изменить правила открытия огня в связи с усилившейся угрозой контрабанды оружия при помощи дронов.

    По данным израильских СМИ, Кац провел совещание с руководителями Армии обороны Израиля, полиции и Службы общей безопасности ШАБАК, поручив нанести удары по «любым несанкционированным лицам, проникающим в запрещенную зону», чтобы предотвратить деятельность операторов беспилотников и контрабандистов.

    — Мы объявляем войну. Любой, кто войдет в закрытую зону, будет поражен, — заявил министр обороны, которого цитирует общественный телеканал KAN.

    Армейское радио сообщило, что министр обороны согласился с главой ШАБАК Давидом Зинни классифицировать предполагаемые попытки контрабанды оружия через границу с Египтом как «террористическую угрозу», чтобы помочь службам безопасности «использовать соответствующие инструменты для борьбы с ней».

    Издание Yedioth Ahronoth сообщает, что решение последовало после серии «масштабных операций по контрабанде оружия» вдоль границы.

    В ведомстве Каца также сообщают, что управление оборонных исследований и разработок Министерства обороны и Военно-воздушные силы Израиля разработают новые «технологические решения» для противодействия угрозе беспилотников, а Совет национальной безопасности окажет помощь в изменении требований к лицензированию и внесении поправок в законодательство, касающихся использования, покупки и владения беспилотниками.

    Кроме того, Совет национальной безопасности займется изменением законодательства, регулирующего использование и приобретение беспилотников.

    Египетские власти пока не прокомментировали заявления Израиля.

    Напомним, Израиль подтвердил личности трех погибших заложников, тела которых передал ХАМАС.

    Ранее сообщалось о том, что Израиль угрожает усилить атаки против «Хезболла» на юге Ливана. 

