РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:26, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Израиль угрожает усилить атаки против «Хезболла» на юге Ливана

    Премьер-министр Нетаньяху предупредил в воскресенье, что «Хезболла» стремится перевооружиться и что Израиль будет действовать в целях «самообороны», передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Биньямин Нетаньяху
    Фото: EPA-EFE

    Заявление сделано после того, как ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию 4 членов группировки, что еще больше осложнило хрупкое соглашение о прекращении огня.

    Израиль пригрозил усилить атаки против шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня между двумя странами, если ливанское правительство не разоружит боевиков.

    — Мы не позволим Ливану стать новым фронтом против нас, мы будем действовать по мере необходимости, — завил Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. 

    Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль отчитывается перед Соединенными Штатами, но «не просит разрешения», поскольку «несет ответственность за собственную безопасность».

    Обязательство ливанского правительства разоружить «Хезболла» и изгнать группировку из Южного Ливана должно быть полностью выполнено», заявил в свою очередь министр обороны Исраэль Кац. Он добавил, что группировка «играет с огнем».

    В воскресенье израильская армия подтвердила, что ликвидировала четырех членов «Хезболла».

    Ранее израильская армия нанесла удары по двум районам Ливана, в результате которых были ликвидированы два члена шиитской организации «Хезболлах».

    Теги:
    Хезболла Мировые новости Израиль Конфликт
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают