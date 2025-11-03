Израиль угрожает усилить атаки против «Хезболла» на юге Ливана

Заявление сделано после того, как ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию 4 членов группировки, что еще больше осложнило хрупкое соглашение о прекращении огня.

Израиль пригрозил усилить атаки против шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня между двумя странами, если ливанское правительство не разоружит боевиков.

— Мы не позволим Ливану стать новым фронтом против нас, мы будем действовать по мере необходимости, — завил Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль отчитывается перед Соединенными Штатами, но «не просит разрешения», поскольку «несет ответственность за собственную безопасность».

Обязательство ливанского правительства разоружить «Хезболла» и изгнать группировку из Южного Ливана должно быть полностью выполнено», заявил в свою очередь министр обороны Исраэль Кац. Он добавил, что группировка «играет с огнем».

В воскресенье израильская армия подтвердила, что ликвидировала четырех членов «Хезболла».

Ранее израильская армия нанесла удары по двум районам Ливана, в результате которых были ликвидированы два члена шиитской организации «Хезболлах».