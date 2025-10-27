РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:45, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Израиль ликвидировал двух членов «Хезболлах» в Ливане

    Израильская армия нанесла удары по двум районам Ливана, в результате которых были ликвидированы два члена шиитской организации «Хезболлах», передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Израиль ликвидировал двух членов «Хезболлах» в Ливане
    Фото: Pexels

    По данным Армии обороны Израиля, один из ликвидированных по имени Али Хусейн Аль-Мусави занимался контрабандой оружия и поставками вооружений из Сирии в Ливан. А второй, Абду Махмуд Аль-Саид, был местным представителем «Хезболлах» на юге страны и отвечал за взаимодействие с жителями региона по финансовым и военным вопросам.

    В израильской армии подчеркнули, что деятельность обоих «представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о нанесении «точечного удара» по центральной части сектора Газа.

    Материал предоставлен партнерским агенством ТАСС.

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают