Израиль ликвидировал двух членов «Хезболлах» в Ливане

По данным Армии обороны Израиля, один из ликвидированных по имени Али Хусейн Аль-Мусави занимался контрабандой оружия и поставками вооружений из Сирии в Ливан. А второй, Абду Махмуд Аль-Саид, был местным представителем «Хезболлах» на юге страны и отвечал за взаимодействие с жителями региона по финансовым и военным вопросам.

В израильской армии подчеркнули, что деятельность обоих «представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о нанесении «точечного удара» по центральной части сектора Газа.

Материал предоставлен партнерским агенством ТАСС.