Израиль нанес «точечный удар» по сектору Газа

Целью удара был назван террорист из террористической организации «Исламский джихад». По данным Израиля, он «планировал совершить неизбежную атаку на солдат ЦАХАЛ». Была ли задача выполнена, не уточняется.

Также отмечается, что израильские войска в этом районе размещены «в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат принимать меры по устранению любой непосредственной угрозы».

Расположенная в секторе газа больница «Аль-Авда» заявила, что после ударов ЦАХАЛ в районе Нейсерата были госпитализированы четыре человека. Они получили ранения после атаки Израиля на гражданский автомиобиль, стоявший возле клуба.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил лишить Израиль поддержки в случае аннексии Западного берега.

Напомним, армия Израиля, несмотря на достигнутое 10 октября прекращение огня, нанесла 19 октября авиаудар по району Джабалия на севере сектора Газа, заявив, что это является ответом на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС.

Позже стало известно, что Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе.