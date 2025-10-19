Израиль нанес авиаудар по северу Газы

Из-за опасной обстановки спасательные службы не смогли сразу добраться до места происшествия.

По сообщению официального палестинского агентства WAFA, в результате атаки израильских боевых самолетов в лагере беженцев Джабалия погибли 2 палестинца, многие получили ранения.

Нападение демонстрирует, что напряженность в Газе сохраняется даже после перемирия. Район Джабалия расположен рядом с военными зонами, которые Израиль обозначает как «жёлтая линия».

Ранее сегодня израильская армия также нанесла авиаудар по городу Рафах на юге сектора Газа.

По данным источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проведут совместную оценку ситуации с начальником Генерального штаба Эялом Замиром и его штабом.

Согласно соглашению о прекращении огня от 10 октября, израильские войска должны были отойти от районов, обозначенных как «жёлтая линия» внутри Газы.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что войска государства могут возобновить боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС будет саботировать процесс демилитаризации своих боевых групп.