Израиль подтвердил личности трех погибших заложников, тела которых передал ХАМАС

Как сообщили в офисе Премьер-министра Израиля, судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат израильским военнослужащим — 40-летнему полковнику Асафу Хамами, 21-летнему капитану Омену Неутре и 19-летнему сержанту Озу Даниэлю.

Останки были переданы израильским военным и доставлены в Национальный центр судебной медицины в Тель-Авиве для проведения идентификации.

По данным властей, тела восьми погибших израильских и иностранных заложников все еще остаются в Газе.

Военное крыло ХАМАС — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — заявило, что тела трех заложников были найдены «вдоль маршрута одного из тоннелей в южной части сектора Газа».

— Правительство Израиля разделяет глубокое горе семей Хамами, Неутры и Даниэля, а также всех семей погибших заложников, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что израильские военные в секторе Газа получили еще три гроба с останками заложников.