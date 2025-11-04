РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:20, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Израиль подтвердил личности трех погибших заложников, тела которых передал ХАМАС

    Израиль подтвердил личности трех погибших заложников, чьи тела ХАМАС передал в воскресенье через Международный комитет Красного Креста в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Русскую служба Би-би-си

    Израиль подтвердил личности трех погибших заложников, тела которых передал ХАМАС
    Фото: t.me/gazaalanpa

    Как сообщили в офисе Премьер-министра Израиля, судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат израильским военнослужащим — 40-летнему полковнику Асафу Хамами, 21-летнему капитану Омену Неутре и 19-летнему сержанту Озу Даниэлю.

    Останки были переданы израильским военным и доставлены в Национальный центр судебной медицины в Тель-Авиве для проведения идентификации.

    По данным властей, тела восьми погибших израильских и иностранных заложников все еще остаются в Газе.

    Военное крыло ХАМАС — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — заявило, что тела трех заложников были найдены «вдоль маршрута одного из тоннелей в южной части сектора Газа».

    — Правительство Израиля разделяет глубокое горе семей Хамами, Неутры и Даниэля, а также всех семей погибших заложников, — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось о том, что израильские военные в секторе Газа получили еще три гроба с останками заложников. 

    Диана Калманбаева
    Автор
