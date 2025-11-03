РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    04:39, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Израиль получил в Газе останки еще трех заложников

    Израильские военные в секторе Газа получили еще три гроба с останками заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Процесс обмена телами пленных между Израилем и ХАМАС продолжается
    Фото: Anadolu

    Останки были переданы израильской стороне при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщили в канцелярии.

    Как проинформировала позднее пресс-служба израильской армии, военные доставили гробы на территорию Израиля. В ближайшее время судмедэксперты из Национального центра судебной медицины в Тель-Авиве приступят к процедуре опознания тел.

    Накануне ХАМАС вернул останки еще трех человек, которые были переданы Израилю через Красный Крест. Тела не принадлежат заложникам. 

    С момента вступления в силу перемирия 10 октября ХАМАС передал тела 15 израильтян. Еще 13 останков ожидают возвращения. В то же время Израиль вернул в сектор Газа тела 15 палестинцев, погибших в израильских тюрьмах.

    В соответствии с соглашением о прекращении огня Израиль освободил из израильских тюрем около 2 тыс. живых палестинских заключенных и взял на себя обязательство освободить останки еще 360 умерших палестинцев.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Алина Хан
    Автор
