Израиль получил в Газе останки еще трех заложников

Останки были переданы израильской стороне при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщили в канцелярии.

Как проинформировала позднее пресс-служба израильской армии, военные доставили гробы на территорию Израиля. В ближайшее время судмедэксперты из Национального центра судебной медицины в Тель-Авиве приступят к процедуре опознания тел.

Накануне ХАМАС вернул останки еще трех человек, которые были переданы Израилю через Красный Крест. Тела не принадлежат заложникам.

С момента вступления в силу перемирия 10 октября ХАМАС передал тела 15 израильтян. Еще 13 останков ожидают возвращения. В то же время Израиль вернул в сектор Газа тела 15 палестинцев, погибших в израильских тюрьмах.

В соответствии с соглашением о прекращении огня Израиль освободил из израильских тюрем около 2 тыс. живых палестинских заключенных и взял на себя обязательство освободить останки еще 360 умерших палестинцев.