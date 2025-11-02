ХАМАС передал Израилю останки еще трех человек, не принадлежащих заложникам

Красный Крест сообщил, что в пятницу поздно вечером он передал Израилю останки трех неопознанных людей. Их отправили на изучение судебно-медицинским экспертам, которые установили, что они не принадлежат пропавшим заложникам, сообщает издание.

Передача последовала за тем, как Израиль вернул тела 30 палестинцев властям Газы в пятницу. Этот обмен завершился после того, как боевики передали останки двух заложников, что свидетельствует о том, что напряженное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС продвигается вперед, хотя и медленно.

Обмен произошел несмотря на израильские удары по Газе на этой неделе, в результате которых погибло более 100 палестинцев. Израильские официальные лица утверждают, что воздушные атаки на анклав были предприняты после того, как в ходе столкновений и перестрелок в Газе был убит израильский солдат.

Тела погибших были переданы Красному Кресту, который выступил в качестве посредника. Возвращение останков палестинцев подтвердил врач больницы Насер в южном городе Хан-Юнисе, где медицинские работники пытаются их идентифицировать.

С начала перемирия, по данным издания, ХАМАС вернул всех 20 живых заложников, а также останки 17 погибших. Тела еще 11 человек по-прежнему находятся в Газе и должны быть переданы по условиям соглашения, основанного на предложении президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что ХАМАС передал Израилю тела двух погибших заложников. Более десяти тел израильских заложников до сих пор остаются у ХАМАС.