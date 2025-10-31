ХАМАС передал Израилю тела двух погибших заложников

В четверг палестинская группировка ХАМАС передала Израилю тела двух погибших заложников, 84-летнего Амирама Купера и 25-летнего Сахара Баруха. Израильские власти подтвердили их личности спустя несколько часов после завершения процедуры опознания.

По данным Армии обороны Израиля, Купер был похищен 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз и, предположительно, убит в плену в феврале 2024 года. Барух был захвачен боевиками ХАМАС в кибуце Беэри и погиб в декабре 2023 года во время неудачной операции израильских военных по освобождению заложников.

В израильском военном ведомстве сообщили, что окончательные выводы о причинах их гибели будут сделаны после завершения судебно-медицинских экспертиз в институте Абу-Кабир в Тель-Авиве.

The murdered Israeli hostages whose bodies were returned by Hamas today have been identified as 85-year-old Amiram Cooper and 25-year-old Sahar Baruch.



Amiram had nine grandchildren. Sahar was just about to start college.



May their memory be a blessing. pic.twitter.com/UlGjpZnYZx — Avi Mayer אבי מאיר (@AviMayer) October 30, 2025

Это первый случай за последние девять дней, когда ХАМАС передал тела погибших заложников. Израиль обвиняет группировку в затягивании выполнения обязательств по соглашению о прекращении огня, вступившему в силу 10 октября.

По условиям сделки, ХАМАС должен вернуть останки всех погибших пленных, однако тела 11 из них до сих пор остаются в секторе Газа.

Форум семей заложников и пропавших без вести, израильская гражданская организация, объединяющая родственников заложников, выразил надежду, что возвращение тел принесет «некоторое утешение» близким, которые «долгое время находились в состоянии невыносимой неизвестности и боли».

После передачи гробов сотрудниками Международного комитета Красного Креста израильские военнослужащие доставили их на территорию Израиля. Гробы были покрыты национальными флагами, а церемонию прощания провел военный раввин.

Israeli soldiers saluting the coffins of the two Israeli hostages returned from Gaza today. pic.twitter.com/VShOQp4YpX — Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) October 30, 2025

Канцелярия премьер-министра Израиля выразила соболезнования семьям погибших и подчеркнула, что правительство «продолжит настойчиво работать над возвращением всех погибших заложников для достойного захоронения». В заявлении также отмечено, что ХАМАС обязан выполнить свои обязательства перед посредниками и завершить передачу останков в рамках соглашения о перемирии.

Напомним, Израиль возобновил режим прекращения огня в секторе Газа после серии авиаударов. ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа.