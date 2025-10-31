РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    ХАМАС передал Израилю тела двух погибших заложников

    Более десяти тел израильских заложников до сих пор остаются у ХАМАС, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ХАМАС передал Израилю тела двух погибших заложников
    Фото: Anadolu

    В четверг палестинская группировка ХАМАС передала Израилю тела двух погибших заложников, 84-летнего Амирама Купера и 25-летнего Сахара Баруха. Израильские власти подтвердили их личности спустя несколько часов после завершения процедуры опознания.

    По данным Армии обороны Израиля, Купер был похищен 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз и, предположительно, убит в плену в феврале 2024 года. Барух был захвачен боевиками ХАМАС в кибуце Беэри и погиб в декабре 2023 года во время неудачной операции израильских военных по освобождению заложников.

    В израильском военном ведомстве сообщили, что окончательные выводы о причинах их гибели будут сделаны после завершения судебно-медицинских экспертиз в институте Абу-Кабир в Тель-Авиве.

    Это первый случай за последние девять дней, когда ХАМАС передал тела погибших заложников. Израиль обвиняет группировку в затягивании выполнения обязательств по соглашению о прекращении огня, вступившему в силу 10 октября.

    По условиям сделки, ХАМАС должен вернуть останки всех погибших пленных, однако тела 11 из них до сих пор остаются в секторе Газа.

    Форум семей заложников и пропавших без вести, израильская гражданская организация, объединяющая родственников заложников, выразил надежду, что возвращение тел принесет «некоторое утешение» близким, которые «долгое время находились в состоянии невыносимой неизвестности и боли».

    После передачи гробов сотрудниками Международного комитета Красного Креста израильские военнослужащие доставили их на территорию Израиля. Гробы были покрыты национальными флагами, а церемонию прощания провел военный раввин.

    Канцелярия премьер-министра Израиля выразила соболезнования семьям погибших и подчеркнула, что правительство «продолжит настойчиво работать над возвращением всех погибших заложников для достойного захоронения». В заявлении также отмечено, что ХАМАС обязан выполнить свои обязательства перед посредниками и завершить передачу останков в рамках соглашения о перемирии.

    Напомним, Израиль возобновил режим прекращения огня в секторе Газа после серии авиаударов. ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа.

    Теги:
    В мире Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают