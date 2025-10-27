РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    16:00, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа

    Расширение поисковой операции стало новым этапом выполнения условий соглашения о прекращении огня, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа
    Фото: x.com / @turkiyetodaycom

    Палестинская группировка ХАМАС заявила, что расширила поиски тел израильских заложников в секторе Газа. По словам представителя движения, операции теперь охватывают новые районы, включая Хан-Юнис и центральные части анклава. Работы ведутся при участии специалистов Красного Креста и египетских инженерных команд.

    Заявление ХАМАС прозвучало в воскресенье, спустя сутки после того, как Египет направил в Газу 12 единиц тяжелой техники и экспертов для помощи в поиске тел. По данным телеканала Al Hadath, техника вошла в анклав утром 26 октября с разрешения Израиля.

    В понедельник члены ХАМАС встретились с представителями МККК и сообщили гуманитарной миссии о местонахождении тела израильского заложника Амирама Купера, после чего в Хан-Юнисе началась операция по его извлечению.

    Согласно соглашению о прекращении огня, достигнутому при посредничестве США, Катара и Турции, ХАМАС обязался вернуть останки всех израильских заложников, в ответ Израиль возвращает тела 15 палестинцев за каждого израильтянина. По данным агентств, на данный момент ХАМАС передал 15 тел, однако в последние 5-6 дней процесс обмена не продвигается.

    Президент США Дональд Трамп в субботу предупредил, что «внимательно следит» за выполнением условий соглашения.

    — Некоторые тела трудно обнаружить, но другие можно вернуть уже сейчас, — написал Трамп в социальных сетях.

    Эксперты отмечают, что расширение поисков и вовлечение международных структур могут стать ключевыми для поддержания перемирия и дальнейших переговоров об урегулировании в палестинском анклаве.

    Ранее мы сообщали, что Красный Крест помогает искать тела израильских заложников в Газе.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
