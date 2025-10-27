Красный Крест помогает искать тела израильских заложников в Газе
Международный комитет Красного Креста и египетские спасатели начали поиски останков заложников в районе Рафаха, за демаркационной линией, передает агенство Kazinform со ссылкой на DW.
Международный комитет Красного Креста совместно с египетскими поисковыми группами приступил к операции по поиску тел израильских заложников на юге сектора Газа.
Работы ведутся в районе Рафаха, за так называемой «желтой линией», демаркационной границей, куда отступила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Красный Крест оказывает содействие движению ХАМАС в поиске останков на территориях, где продолжают находиться израильские военные. По информации боевиков, остаются не найденными тела 13 заложников.
Согласно данным израильской стороны, с 21 октября Израилю не было передано ни одного тела. В Тель-Авиве считают, что ХАМАС располагает информацией о местонахождении останков, но скрывает ее, нарушая условия соглашения о прекращении огня.
