Красный Крест помогает искать тела израильских заложников в Газе

Международный комитет Красного Креста совместно с египетскими поисковыми группами приступил к операции по поиску тел израильских заложников на юге сектора Газа.

Работы ведутся в районе Рафаха, за так называемой «желтой линией», демаркационной границей, куда отступила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Красный Крест оказывает содействие движению ХАМАС в поиске останков на территориях, где продолжают находиться израильские военные. По информации боевиков, остаются не найденными тела 13 заложников.

Согласно данным израильской стороны, с 21 октября Израилю не было передано ни одного тела. В Тель-Авиве считают, что ХАМАС располагает информацией о местонахождении останков, но скрывает ее, нарушая условия соглашения о прекращении огня.

