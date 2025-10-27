РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:50, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Красный Крест помогает искать тела израильских заложников в Газе

    Международный комитет Красного Креста и египетские спасатели начали поиски останков заложников в районе Рафаха, за демаркационной линией, передает агенство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Pexels

    Международный комитет Красного Креста совместно с египетскими поисковыми группами приступил к операции по поиску тел израильских заложников на юге сектора Газа.

    Работы ведутся в районе Рафаха, за так называемой «желтой линией», демаркационной границей, куда отступила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Красный Крест оказывает содействие движению ХАМАС в поиске останков на территориях, где продолжают находиться израильские военные. По информации боевиков, остаются не найденными тела 13 заложников.

    Согласно данным израильской стороны, с 21 октября Израилю не было передано ни одного тела. В Тель-Авиве считают, что ХАМАС располагает информацией о местонахождении останков, но скрывает ее, нарушая условия соглашения о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал двух членов «Хезболлах» в Ливане.

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Анастасия Палагутина
    Автор
