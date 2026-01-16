РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:41, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Величайший и самый престижный: Трамп объявил о создании Совета мира по Газе

    Сформированный совет в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа будет руководить восстановлением сектора Газа, передает агентство Kazinform. 

    Величайший и самый престижный: Трамп объявил о создании Совета мира в Газе
    Фото: AnewsZ

    Председателем Совета является сам Трамп. Состав остальных участников пока не раскрывается. Но в прошлом месяце издание Times of Israel сообщило, что США заявили о получении от Египта, Катара, ОАЭ, Великобритании, Италии и Германии обещаний о включении их лидеров в состав совета.

    — Для меня большая честь объявить о создании Совета мира. Состав Совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный Совет, когда-либо созданный в любое время и в любом месте, — написал глава Белого дома в Truth Social

    США планируют провести первое заседание Совета мира на полях Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе.

    Это заявление последовало за недавним сообщением специального посланника США по Ближнему Востоку США Стива Уиткоффа, который объявил о начале второго этапа прекращения огня в секторе Газа. 20-пунктный мирный план Трампа предусматривает переход от режима прекращения огня к демилитаризации территории, формированию технократического управления и началу масштабного восстановления.

    Как заявил Трамп, США при поддержке Египта, Турции и Катара добиваются всеобъемлющего соглашения о демилитаризации с ХАМАС, включая сдачу всего оружия и демонтаж всех туннелей. 

    — ХАМАС должен немедленно выполнить свои обязательства, включая возвращение последнего подразделения в Израиль, и без промедления приступить к полной демилитаризации. Как я уже говорил, они могут сделать это легким или трудным путем. Народ Газы страдал достаточно долго. Время пришло, — написал американский лидер. 

    Глава Белого дома также отметил, что с момента прекращения огня его команда помогла доставить в Газу рекордные объемы гуманитарной помощи с «исторической» скоростью.

    — Даже Организация Объединенных Наций признала это достижение беспрецедентным. Эти результаты подготовили почву для следующего этапа, — добавил Трамп. 

    Ранее в ЮНИСЕФ заявили о том, что свыше 100 детей погибли в Газе после вступления в силу прекращения огня. 

     

     

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают