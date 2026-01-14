Свыше 100 детей погибли в Газе после вступления в силу прекращения огня — ЮНИСЕФ
За три месяца с момента вступления в силу прекращения огня 19 октября 2025 года в секторе Газа погибло более 100 детей, еще больше получили ранения, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Об этом сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер на пресс-конференции Бюро ООН в Женеве.
Издание пишет, что Элдер особо выделил тяжелые зимние условия, с которыми сталкиваются жители Газы, и сообщил, что ЮНИСЕФ продолжает оказывать помощь в этом направлении.
По его словам, за последние несколько дней от переохлаждения вновь погибли дети, и общее число детей, умерших от гипотермии этой зимой, достигло шести.
Представитель ЮНИСЕФ признал, что прекращение огня позволило добиться некоторых гуманитарных улучшений, в том числе в сфере здравоохранения, питания, водоснабжения и санитарии, однако подчеркнул, что положение детей остается катастрофическим.
— Элдер призвал к полному соблюдению прекращения огня, обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и проведению медицинской эвакуации, чтобы наконец обеспечить детям «настоящую безопасность, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла воздушные и артиллерийские удары по оккупированным районам сектора Газа. Обстрелам, в частности, подверглись города Газа и Рафах. Израильские военные уже оккупировали свыше 50% территории сектора.