Более 50% Газы под оккупацией: Израиль продолжает удары

Армия Израиля нанесла воздушные и артиллерийские удары по оккупированным районам сектора Газа. Обстрелам, в частности, подверглись города Газа и Рафах.

Израильские военные уже оккупировали свыше 50% территории сектора.

10 октября 2025 года Правительство Израиля в четверг одобрило предложение о прекращении огня. Израиль и палестинская группировка ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в рамках первого этапа инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

После полудня 9 октября было объявлено о вступлении «де факто» в силу режима прекращения огня в Газе — в египетском курортном городе Шарм аш-Шейхе было подписано соглашение о реализации первой фазы договора о прекращении огня в Газе.

Напомним, ущерб экономике Газы в результате израильских атак в 2025 году превысил 33 млрд долларов. В пресс-службе Газы обнародовали годовую статистику о последствиях израильских атак.