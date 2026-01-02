РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:03, 02 Январь 2026

    Более 50% Газы под оккупацией: Израиль продолжает удары

    Израиль вновь атаковал Газу, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Более 50% Газы под оккупацией: Израиль продолжает удары
    Фото: Anadolu Ajansı

    Армия Израиля нанесла воздушные и артиллерийские удары по оккупированным районам сектора Газа. Обстрелам, в частности, подверглись города Газа и Рафах.

    Израильские военные уже оккупировали свыше 50% территории сектора.

    10 октября 2025 года  Правительство Израиля в четверг одобрило предложение о прекращении огня.  Израиль и палестинская группировка ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в рамках первого этапа инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

    После полудня 9 октября было объявлено о вступлении «де факто» в силу режима прекращения огня в Газе — в египетском курортном городе Шарм аш-Шейхе было подписано соглашение о реализации первой фазы договора о прекращении огня в Газе. 

    Напомним, ущерб экономике Газы в результате израильских атак в 2025 году превысил 33 млрд долларов. В пресс-службе Газы обнародовали годовую статистику о последствиях израильских атак.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
