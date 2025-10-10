Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС

Правительство Израиля в четверг одобрило предложение о прекращении огня, которое было представлено на голосование всему правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages — the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Предложение включает первую фазу соглашения с ХАМАС о прекращении огня и обмене заложниками.

Что произошло?

Израиль и палестинская группировка ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в рамках первого этапа инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

После полудня 9 октября было объявлено о вступлении «де факто» в силу режима прекращения огня в Газе — в египетском курортном городе Шарм аш-Шейхе было подписано соглашение о реализации первой фазы договора о прекращении огня в Газе. Для вступления в силу соглашения требовалось одобрение сделки правительством Израиля.

Вечером в четверг руководство Израиля провело два заседания. Первое — это заседание военно-политического кабинета — узкий состав правительства, включающий ключевых министров, занимающихся вопросами национальной безопасности и военной политики.

Israeli security cabinet has began discussing the hostage deal/ceasefire. Later today: A full government meeting. @Jerusalem_Post — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 9, 2025

После него состоялось заседание кабинета министров Израиля в полном составе, которое и одобрило соглашение. Днем в четверг канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что прекращение огня начнется только после официального утверждения сделки правительством.

Заседания прошли позже запланированного времени — возникли затруднения на фазе согласования списка освобождаемых палестинцев.

Посланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер присутствовали на заседание правительства Израиля, где обсуждалось соглашение о сделке по освобождению заложников.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now meeting with President Trump’s Special Envoy to the Middle East, Steve Witkoff, and with the President’s son-in-law, Jared Kushner. pic.twitter.com/AY9uzipwpu — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Правые министры против

Министр национальной безопасности Израиля, придерживающийся ультраправых взглядов Итамар Бен Гвир заявил, что его партия «Оцма Йехудит» будет голосовать против первой фазы соглашения о прекращении огня. Министр предупредил, что если ХАМАС не будет расформирован, «Оцма Йехудит» «свергнет правительство».

Он раскритиковал запланированное освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, назвав его «невыносимой ценой», которую придется заплатить за достижение соглашения по Газе. Бен Гвир добавил, что не останется в «правительстве, которое позволяет ХАМАС продолжать правление в Газе».

Министр финансов Бецалель Смотрич, также являющийся лидером крайне правых сил, также объявил, что его партия «Религиозный сионизм» выступит против сделки.

Окончание войны

Перед голосованием кабинета министров по ратификации первой фазы соглашения министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, Израиль привержен плану президента США по прекращению боевых действий в секторе Газа и не намерен «возобновлять войну».

Халиль аль-Хайя, главный переговорщик ХАМАС, выступил с первой речью после достижения соглашения, подтвердив его условия и заявив, что палестинская группировка получила гарантии США и посредников о том, что война прекратится.

— Мы действовали ответственно в отношении плана [президента США Дональда] Трампа, — сказал аль-Хайя. — Сегодня мы объявляем о соглашении о прекращении войны, выводе [израильских войск] из сектора Газа и проведении обмена пленными.

Он также поприветствовал стойкость палестинцев на протяжении двух лет войны.

Что будет дальше?

Соглашение предусматривает освобождение живых и погибших израильских заложников в течение 72 часов после вступления его в силу.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что заложники будут освобождены в понедельник или во вторник.

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала название операции, в рамках которой планируется вернуть всех заложников, остающихся в плену в Газе — «Возвращение в пределы свои».

В ответ Израиль должен освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также еще 1700 жителей Газы, заключенных во время войны.

Ожидается, что Израиль отпустит палестинских заключенных только по истечении 72-часового периода, в течение которого ХАМАС должен освободить всех израильских заложников.

В течение 24 часов планируется вывод сил Армии обороны Израиля из нескольких районов сектора Газы (так называемая «желтая линия») — от Хан-Юниса на юге до Байт-Лахии на севере сектора.

В рамках первой фазы соглашения Израиль сохранит 58 процентов территории Газы, отойдя к так называемой «желтой линии».

Инфографика: AlJazeera

Дальнейшие этапы соглашения, предусматривающие разоружение ХАМАС и полный вывод войск Израиля из Газы, еще не согласованы.

SCOOP: this is the agreement document between Israel and Hamas under the title «Comprehensive End to the Gaza War» — including the signature of the mediators. More details of my story — at @kann_news pic.twitter.com/1qGPGFck7q — Gili Cohen (@gilicohen10) October 9, 2025

Напомним, в Египте 6 октября состоялся первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС через посредников. Уже в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали первый этап сделки по сектору Газа. Кроме того, мировые лидеры приветствовали соглашение.