Мир приветствует первый этап перемирия в Газе
Международное сообщество отмечает важность достигнутого прогресса на пути к миру, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Объявленное президентом США Дональдом Трампом соглашение о первой фазе прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС вызвало широкую международную реакцию.
Лидеры и организации по всему миру приветствовали достигнутую договоренность, выражая надежду, что она станет началом долгожданного мира и позволит прекратить почти двухлетнюю войну в секторе Газа.
Согласно обнародованному плану, Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу 20-пунктного мирного плана, предусматривающего освобождение всех израильских заложников и постепенный вывод израильских войск до согласованной линии.
В ответ Израиль обязался освободить более тысячи палестинских заключенных, включая сотни жителей Газы, задержанных после начала боевых действий в октябре 2023 года.
Реакция США
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом «титанических усилий дипломатии».
— Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и всех соседних стран. Благословенны миротворцы, — подчеркнул Трамп, отметив вклад Катара, Египта и Турции.
Отвечая по телефону на Fox News, Трамп заявил, что мир увидит, «как люди начнут ладить, а Газа будет восстановлена», выразив уверенность, что «наступит новая эра мира на Ближнем Востоке».
Он также намекнул, что может посетить Египет в ближайшие дни для участия в переговорах по реализации соглашения.
Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подписание соглашения «большим днем для Израиля» и пообещал как можно скорее представить его на утверждение правительства.
— Мы возвращаем домой наших заложников. Благодарю президента Трампа и его команду за преданность этому священному делу, — заявил Нетаньяху.
Он подчеркнул, что Израиль продолжит добиваться «всех своих целей и укреплять мир с соседями».
ХАМАС и палестинские организации
В заявлении движения ХАМАС говорится, что соглашение стало результатом усилий посредников из Катара, Египта, Турции и США.
— Мы высоко ценим посреднические усилия и надеемся, что гарантами соглашения выступят арабские и международные партнеры, — отметила организация.
ХАМАС призвал следить за тем, чтобы Израиль не уклонялся от выполнения обязательств, и подчеркнул, что жертвы палестинского народа «не были напрасными».
Союзная ХАМАСу другая палестинская группировка из сектора Газа «Исламский джихад» назвала соглашение «результатом огромных жертв» и подчеркнула, что «освобождение заключенных и перемирие — не подарок, а завоевание ценой мужества бойцов сопротивления».
Реакция Катара
Министерство иностранных дел Катара подтвердило, что соглашение охватывает «все положения и механизмы реализации первой фазы», включая освобождение заложников и заключенных, а также допуск гуманитарной помощи.
Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что детали будут объявлены позднее, отметив, что усилия посредников продолжатся до полного прекращения войны.
Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокое удовлетворение достигнутым соглашением, поблагодарив Трампа и посредников из Катара и Египта.
— Турция будет внимательно следить за выполнением условий соглашения и продолжит добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, — подчеркнул Эрдоган.
Он также обратился к палестинцам со словами сочувствия, назвав их «народом, сохранившим достоинство и стойкость несмотря на невообразимые страдания».
Европейский союз
Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала соглашение «значительным дипломатическим прорывом» и «реальной возможностью положить конец разрушительной войне».
— Европейский союз сделает все возможное, чтобы поддержать реализацию договоренностей, — отметила Каллас.
Организация Объединенных Наций
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал заключение соглашения и выразил признательность дипломатическим усилиям США, Катара, Египта и Турции.
— Все заложники должны быть освобождены достойным образом, а боевые действия прекращены раз и навсегда, — заявил он.
Гутерреш подчеркнул, что ООН готова масштабировать гуманитарную помощь и содействовать восстановлению Газы, добавив, что конечной целью должна стать реализация решения о создании двух государств.
Палестинская администрация
Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал соглашение, выразив надежду, что оно станет шагом к реализации принципа двух государств.
— Суверенитет над Газой принадлежит палестинскому государству, а связь между сектором и Западным берегом должна быть восстановлена, — отметил Аббас, поблагодарив Трампа и посредников — Катар, Египет и Турцию — за их усилия.
Реакция мировых лидеров
Премьер-министр Великобритании Киир Стармер заявил, что соглашение должно быть реализовано «в полном объеме и без промедления» и сопровождаться снятием ограничений на доставку гуманитарной помощи.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни приветствовал соглашение и выразил готовность Италии «принять участие в реконструкции Газы и, при необходимости, направить миротворцев».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что сделка отражает «сильное лидерство премьер-министра Нетаньяху» и «открывает путь к долгосрочному миру».
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что происходящее «дает проблеск надежды после месяцев невыносимых страданий и разрушений», и призвал использовать шанс для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира.
Глава правительства Австралии Энтони Албаниз назвал договоренность «лучом света» и выразил надежду, что «после восьми десятилетий конфликтов и терактов удастся разорвать порочный круг насилия».
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс подчеркнул, что «ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израиль — вывести войска на согласованную линию», назвав это «необходимым шагом к устойчивому миру».
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев также поддержал соглашение о перемирии в Газе.
— Глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с Президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке, — написал помощник-пресс-секретарь Президента РК Руслан Жилдебай.
