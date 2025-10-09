РУ
    15:37, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мир приветствует первый этап перемирия в Газе

    Международное сообщество отмечает важность достигнутого прогресса на пути к миру, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Мир приветствует первый этап перемирия в Газе
    Фото: Anadolu

    Объявленное президентом США Дональдом Трампом соглашение о первой фазе прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС вызвало широкую международную реакцию.

    Лидеры и организации по всему миру приветствовали достигнутую договоренность, выражая надежду, что она станет началом долгожданного мира и позволит прекратить почти двухлетнюю войну в секторе Газа.

    Согласно обнародованному плану, Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу 20-пунктного мирного плана, предусматривающего освобождение всех израильских заложников и постепенный вывод израильских войск до согласованной линии.

    В ответ Израиль обязался освободить более тысячи палестинских заключенных, включая сотни жителей Газы, задержанных после начала боевых действий в октябре 2023 года.

    Реакция США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом «титанических усилий дипломатии».

    — Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и всех соседних стран. Благословенны миротворцы, — подчеркнул Трамп, отметив вклад Катара, Египта и Турции.

    Отвечая по телефону на Fox News, Трамп заявил, что мир увидит, «как люди начнут ладить, а Газа будет восстановлена», выразив уверенность, что «наступит новая эра мира на Ближнем Востоке».

    Он также намекнул, что может посетить Египет в ближайшие дни для участия в переговорах по реализации соглашения.

    Израиль

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подписание соглашения «большим днем для Израиля» и пообещал как можно скорее представить его на утверждение правительства.

    — Мы возвращаем домой наших заложников. Благодарю президента Трампа и его команду за преданность этому священному делу, — заявил Нетаньяху.

    Он подчеркнул, что Израиль продолжит добиваться «всех своих целей и укреплять мир с соседями».

    ХАМАС и палестинские организации

    В заявлении движения ХАМАС говорится, что соглашение стало результатом усилий посредников из Катара, Египта, Турции и США.

    — Мы высоко ценим посреднические усилия и надеемся, что гарантами соглашения выступят арабские и международные партнеры, — отметила организация.

    ХАМАС призвал следить за тем, чтобы Израиль не уклонялся от выполнения обязательств, и подчеркнул, что жертвы палестинского народа «не были напрасными».

    Союзная ХАМАСу другая палестинская группировка из сектора Газа «Исламский джихад» назвала соглашение «результатом огромных жертв» и подчеркнула, что «освобождение заключенных и перемирие — не подарок, а завоевание ценой мужества бойцов сопротивления».

    Реакция Катара

    Министерство иностранных дел Катара подтвердило, что соглашение охватывает «все положения и механизмы реализации первой фазы», включая освобождение заложников и заключенных, а также допуск гуманитарной помощи.

    Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что детали будут объявлены позднее, отметив, что усилия посредников продолжатся до полного прекращения войны.

    Турция

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокое удовлетворение достигнутым соглашением, поблагодарив Трампа и посредников из Катара и Египта.

    — Турция будет внимательно следить за выполнением условий соглашения и продолжит добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, — подчеркнул Эрдоган.

    Он также обратился к палестинцам со словами сочувствия, назвав их «народом, сохранившим достоинство и стойкость несмотря на невообразимые страдания».

    Европейский союз

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала соглашение «значительным дипломатическим прорывом» и «реальной возможностью положить конец разрушительной войне».

    — Европейский союз сделает все возможное, чтобы поддержать реализацию договоренностей, — отметила Каллас.

    Организация Объединенных Наций

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал заключение соглашения и выразил признательность дипломатическим усилиям США, Катара, Египта и Турции.

    — Все заложники должны быть освобождены достойным образом, а боевые действия прекращены раз и навсегда, — заявил он.

    Гутерреш подчеркнул, что ООН готова масштабировать гуманитарную помощь и содействовать восстановлению Газы, добавив, что конечной целью должна стать реализация решения о создании двух государств.

    Палестинская администрация

    Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал соглашение, выразив надежду, что оно станет шагом к реализации принципа двух государств.

    — Суверенитет над Газой принадлежит палестинскому государству, а связь между сектором и Западным берегом должна быть восстановлена, — отметил Аббас, поблагодарив Трампа и посредников — Катар, Египет и Турцию — за их усилия.

    Реакция мировых лидеров

    Премьер-министр Великобритании Киир Стармер заявил, что соглашение должно быть реализовано «в полном объеме и без промедления» и сопровождаться снятием ограничений на доставку гуманитарной помощи.

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни приветствовал соглашение и выразил готовность Италии «принять участие в реконструкции Газы и, при необходимости, направить миротворцев».

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что сделка отражает «сильное лидерство премьер-министра Нетаньяху» и «открывает путь к долгосрочному миру».

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что происходящее «дает проблеск надежды после месяцев невыносимых страданий и разрушений», и призвал использовать шанс для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира.

    Глава правительства Австралии Энтони Албаниз назвал договоренность «лучом света» и выразил надежду, что «после восьми десятилетий конфликтов и терактов удастся разорвать порочный круг насилия».

    Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс подчеркнул, что «ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израиль — вывести войска на согласованную линию», назвав это «необходимым шагом к устойчивому миру».

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев также поддержал соглашение о перемирии в Газе. 

    — Глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с Президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке, — написал помощник-пресс-секретарь Президента РК Руслан Жилдебай.

    Когда начнется перемирие между Израилем и ХАМАС — читайте здесь

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
