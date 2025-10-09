Мир приветствует первый этап перемирия в Газе

Объявленное президентом США Дональдом Трампом соглашение о первой фазе прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС вызвало широкую международную реакцию.

Лидеры и организации по всему миру приветствовали достигнутую договоренность, выражая надежду, что она станет началом долгожданного мира и позволит прекратить почти двухлетнюю войну в секторе Газа.

Согласно обнародованному плану, Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу 20-пунктного мирного плана, предусматривающего освобождение всех израильских заложников и постепенный вывод израильских войск до согласованной линии.

В ответ Израиль обязался освободить более тысячи палестинских заключенных, включая сотни жителей Газы, задержанных после начала боевых действий в октябре 2023 года.

Реакция США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом «титанических усилий дипломатии».

— Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и всех соседних стран. Благословенны миротворцы, — подчеркнул Трамп, отметив вклад Катара, Египта и Турции.

Отвечая по телефону на Fox News, Трамп заявил, что мир увидит, «как люди начнут ладить, а Газа будет восстановлена», выразив уверенность, что «наступит новая эра мира на Ближнем Востоке».

Он также намекнул, что может посетить Египет в ближайшие дни для участия в переговорах по реализации соглашения.

Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подписание соглашения «большим днем для Израиля» и пообещал как можно скорее представить его на утверждение правительства.

— Мы возвращаем домой наших заложников. Благодарю президента Трампа и его команду за преданность этому священному делу, — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль продолжит добиваться «всех своих целей и укреплять мир с соседями».

ХАМАС и палестинские организации

В заявлении движения ХАМАС говорится, что соглашение стало результатом усилий посредников из Катара, Египта, Турции и США.

— Мы высоко ценим посреднические усилия и надеемся, что гарантами соглашения выступят арабские и международные партнеры, — отметила организация.

ХАМАС призвал следить за тем, чтобы Израиль не уклонялся от выполнения обязательств, и подчеркнул, что жертвы палестинского народа «не были напрасными».

Союзная ХАМАСу другая палестинская группировка из сектора Газа «Исламский джихад» назвала соглашение «результатом огромных жертв» и подчеркнула, что «освобождение заключенных и перемирие — не подарок, а завоевание ценой мужества бойцов сопротивления».

Реакция Катара

Министерство иностранных дел Катара подтвердило, что соглашение охватывает «все положения и механизмы реализации первой фазы», включая освобождение заложников и заключенных, а также допуск гуманитарной помощи.

Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что детали будут объявлены позднее, отметив, что усилия посредников продолжатся до полного прекращения войны.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокое удовлетворение достигнутым соглашением, поблагодарив Трампа и посредников из Катара и Египта.

— Турция будет внимательно следить за выполнением условий соглашения и продолжит добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, — подчеркнул Эрдоган.

Он также обратился к палестинцам со словами сочувствия, назвав их «народом, сохранившим достоинство и стойкость несмотря на невообразимые страдания».

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.



İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2025

Европейский союз

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала соглашение «значительным дипломатическим прорывом» и «реальной возможностью положить конец разрушительной войне».

— Европейский союз сделает все возможное, чтобы поддержать реализацию договоренностей, — отметила Каллас.

The agreement on the first phase of the Gaza peace deal marks a significant breakthrough.



This is a major diplomatic accomplishment and a real chance to end a devastating war and release all the hostages.



The EU will do what it can to support its implementation. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 9, 2025

Организация Объединенных Наций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал заключение соглашения и выразил признательность дипломатическим усилиям США, Катара, Египта и Турции.

— Все заложники должны быть освобождены достойным образом, а боевые действия прекращены раз и навсегда, — заявил он.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire & hostage release in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS. I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt & Türkiye in brokering this desperately needed breakthrough.



I urge all… — António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2025

Гутерреш подчеркнул, что ООН готова масштабировать гуманитарную помощь и содействовать восстановлению Газы, добавив, что конечной целью должна стать реализация решения о создании двух государств.

Палестинская администрация

Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал соглашение, выразив надежду, что оно станет шагом к реализации принципа двух государств.

— Суверенитет над Газой принадлежит палестинскому государству, а связь между сектором и Западным берегом должна быть восстановлена, — отметил Аббас, поблагодарив Трампа и посредников — Катар, Египет и Турцию — за их усилия.

Реакция мировых лидеров

Премьер-министр Великобритании Киир Стармер заявил, что соглашение должно быть реализовано «в полном объеме и без промедления» и сопровождаться снятием ограничений на доставку гуманитарной помощи.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни приветствовал соглашение и выразил готовность Италии «принять участие в реконструкции Газы и, при необходимости, направить миротворцев».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что сделка отражает «сильное лидерство премьер-министра Нетаньяху» и «открывает путь к долгосрочному миру».

We welcome the agreement on the first phase of President Trump’s peace plan. This is also a reflection of the strong leadership of PM Netanyahu.



We hope the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza will bring respite to them and pave the way… — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что происходящее «дает проблеск надежды после месяцев невыносимых страданий и разрушений», и призвал использовать шанс для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира.

Глава правительства Австралии Энтони Албаниз назвал договоренность «лучом света» и выразил надежду, что «после восьми десятилетий конфликтов и терактов удастся разорвать порочный круг насилия».

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс подчеркнул, что «ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израиль — вывести войска на согласованную линию», назвав это «необходимым шагом к устойчивому миру».

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев также поддержал соглашение о перемирии в Газе.

— Глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с Президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке, — написал помощник-пресс-секретарь Президента РК Руслан Жилдебай.

