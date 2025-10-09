Когда начнется перемирие между Израилем и ХАМАС

Как пишет Reuters, подписание соглашения по первому этапу плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа состоится на египетском курорте Шарм-эль-Шейх в 12:00 по израильскому времени (14:00 по времени Астаны).

После подписания соглашения режим прекращения огня вступит в силу на территории сектора Газа.

Однако в офисе Нетаньяху заявили, что сделка вступит в силу только после одобрения кабинета министров.

В соответствии с соглашением израильские силы выведут свои войска с контрольно-пропускного пункта Рафах и его окрестностей, а сделка также включает в себя перевозку палестинских пациентов и раненых в Египет для лечения, а контрольно-пропускной пункт Рафах будет открыт в обоих направлениях после вступления соглашения в силу.

В течение первых пяти дней прекращения огня в сектор Газа ежедневно будет въезжать минимум 400 грузовиков с гуманитарной помощью, а в последующие дни их число будет увеличено.

Соглашение также предусматривает «немедленное возвращение перемещенных лиц с юга анклава в город Газу и на север».

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил AFP, что Израиль освободит около 2000 палестинских заключенных в обмен на 20 живых заложников. В это число входят 250 человек, отбывающих пожизненное заключение, и 1700 других лиц, задержанных с начала войны.

Заседание израильского кабмина

Кроме того, в четверг вечером состоится заседание израильского правительства, на котором израильские власти должны одобрить сделку.

По сообщениям изриальских СМИ, Военно-политический кабинет Израиля соберется в 17:00, чтобы заслушать отчет о соглашении о прекращении огня в секторе Газа. После этого правительство Израиля в полном составе соберется для голосования по соглашению.

По сообщениям Al-Arabiya, ХАМАС уже начал перевозить заложников в безопасные места, готовясь к их передаче в ближайшие дни в рамках соглашения. Ожидается, что около 20 живых заложников будут освобождены одновременно, но предполагается, что они содержатся в разных местах в северной и центральной части Газы.

Когда освободят заложников?

Президент США Дональд Трамп заявил в программе «Hannity» на канале Fox News, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, в том числе тела погибших заложников, вероятно, будут освобождены в понедельник.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил CNN, что живые заложники, удерживаемые ХАМАС, будут освобождены в воскресенье или понедельник.

Трамп может прилететь в Израиль

Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел «эмоциональный и теплый» телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и пригласил американского президента выступить в Кнессете.

ЦАХАЛ готовится вывести войска из Газы

Армия обороны Израиля поприветствовала соглашение о прекращении огня объявила о начале подготовки к частичному выводу войск из сектора Газа в рамках соглашения с ХАМАС о прекращении огня с захватом заложников.

В заявлении военных говорится, что «в соответствии с директивами политического руководства и в соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ начал оперативную подготовку к реализации соглашения».

Армия обороны Израиля заявляет, что в рамках подготовки она готовится перебросить войска на «измененные линии развертывания в ближайшем будущем». Начальник штаба ЦАХАЛ Эяль Замир отдал приказ войскам «быть готовыми к любому сценарию», поскольку военные готовятся к возвращению заложников и частичному выводу войск из сектора Газа в рамках соглашения.

Празднования в секторе Газа и Израиле

Тем временем из сектора Газа приходят видеозаписи как люди на улицах Хан-Юниса и центральной части Газы танцуют и поют, празднуя объявление соглашения о прекращении огня.

كاميرا الحدث ترصد مظاهر الفرح في شوارع غزة عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار تعبيراً عن أملهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أشهرٍ طويلة من المعاناة#الحدث #قناة_الحدث pic.twitter.com/RK6uf2qjuS — ا لـحـدث (@AlHadath) October 8, 2025

Семьи израильских заложников и их сторонники собрались на «площади Заложников» в Тель-Авиве, чтобы отпраздновать завершение сделки, которая, как ожидается, вернет всех пленников домой в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось о том, что Израиль и ХАМАС согласовали первый этап сделки по Газе.