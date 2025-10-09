Израиль и ХАМАС согласовали первый этап сделки по Газе

— Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены в самое ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованные линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру. Со всеми сторонами будут обращаться справедливо! , — написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В своем заявлении Трамп поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с США «над тем, чтобы это историческое и беспрецедентное событие произошло».

Уже к 12 октября Трамп готов вылететь на Ближний Восток, чтобы присутствовать при подписании соглашения, заявил он ранее в этот же день во время брифинга для прессы в Белом доме.

Соглашение по сектору Газа подтвердили Израиль, ХАМАС и Катар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем посте в Х написал, что уже 9 октября созовет правительство, чтобы ратифицировать соглашение и вернуть домой удерживаемых террористами заложников.

With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.



From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Агентство Reuters передало, что ХАМАС также подтвердил заключение соглашения с израильской стороной. Позднее AFP со ссылкой на группировку написало, что живые заложники будут обменяны приблизительно на 2000 палестинских заключенных в течение 72 часов с момента заключения сделки.

— Посредники объявляют, что сегодня вечером было достигнуто соглашение по всем положениям и механизмам реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе, которое приведет к прекращению войны, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных, а также поступлению помощи, — написал в своем аккаунте в Х официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

يعلن الوسطاء أنه تم الليلة الاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الاولى من اتفاق وقف اطلاق النار بغزة وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، وسيتم الاعلان عن التفاصيل لاحقاً. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) October 8, 2025

Он также добавил, что подробности сделки будут объявлены позже.

Генсек ООН Гутерриш поприветствовал соглашение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал продвижение на пути к миру на Ближнем Востоке.

— Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны полностью соблюдать условия соглашения. Все заложники должны быть освобождены достойным образом. Необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. Боевые действия должны прекратиться раз и навсегда, — написал он в X.

По словам Гутерриша, ООН поддержит реализацию соглашения и увеличит объем поставок гуманитарной помощи в сектор Газа на этом фоне.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire & hostage release in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS. I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt & Türkiye in brokering this desperately needed breakthrough.



I urge all… — António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2025

В то же время он призвал обеспечить «немедленный и беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов и необходимых коммерческих товаров» в регион, а также воспользоваться возможностью, чтобы выработать «надежный политический курс на прекращение оккупации, признающий право палестинского народа на самоопределение, ведущий к решению о двух государствах». По словам Гутерриша, это позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности.

Напомним, в конце сентября во время визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил свой мирный план по сектору Газа. Нетаньяху дал на него согласие. Частичное согласие с предложенными пунктами дали в начале октября и представители ХАМАС.

В Египте 6 октября состоялся первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС через посредников.