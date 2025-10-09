РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:29, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Израиль и ХАМАС согласовали первый этап сделки по Газе

    Израиль и ХАМАС согласовали в Египте первый этап мирного плана, согласно которому палестинская организация освободит израильских заложников, а войска ЦАХАЛ будут отведены на согласованные позиции, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Израиль и ХАМАС согласовали первый этап сделки по Газе
    Фото: Report.az

    — Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены в самое ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованные линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру. Со всеми сторонами будут обращаться справедливо! , — написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    В своем заявлении Трамп поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с США «над тем, чтобы это историческое и беспрецедентное событие произошло».

    Уже к 12 октября Трамп готов вылететь на Ближний Восток, чтобы присутствовать при подписании соглашения, заявил он ранее в этот же день во время брифинга для прессы в Белом доме.

    Соглашение по сектору Газа подтвердили Израиль, ХАМАС и Катар

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем посте в Х написал, что уже 9 октября созовет правительство, чтобы ратифицировать соглашение и вернуть домой удерживаемых террористами заложников.

    Агентство Reuters передало, что ХАМАС также подтвердил заключение соглашения с израильской стороной. Позднее AFP со ссылкой на группировку написало, что живые заложники будут обменяны приблизительно на 2000 палестинских заключенных в течение 72 часов с момента заключения сделки.

    — Посредники объявляют, что сегодня вечером было достигнуто соглашение по всем положениям и механизмам реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе, которое приведет к прекращению войны, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных, а также поступлению помощи, — написал в своем аккаунте в Х официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

    Он также добавил, что подробности сделки будут объявлены позже.

    Генсек ООН Гутерриш поприветствовал соглашение 

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал продвижение на пути к миру на Ближнем Востоке.

    — Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны полностью соблюдать условия соглашения. Все заложники должны быть освобождены достойным образом. Необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. Боевые действия должны прекратиться раз и навсегда, — написал он в X.

    По словам Гутерриша, ООН поддержит реализацию соглашения и увеличит объем поставок гуманитарной помощи в сектор Газа на этом фоне.

    В то же время он призвал обеспечить «немедленный и беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов и необходимых коммерческих товаров» в регион, а также воспользоваться возможностью, чтобы выработать «надежный политический курс на прекращение оккупации, признающий право палестинского народа на самоопределение, ведущий к решению о двух государствах». По словам Гутерриша, это позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности.

    Напомним, в конце сентября во время визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил свой мирный план по сектору Газа. Нетаньяху дал на него согласие. Частичное согласие с предложенными пунктами дали в начале октября и представители ХАМАС.

    В Египте 6 октября состоялся первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС через посредников.

    Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
