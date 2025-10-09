РУ
    07:53, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поддержал соглашение о перемирии в Газе

    Президент Касым-Жомарт Токаев высказал поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте, передает Kazinform со ссылкой на помощника-пресс-секретаря Президента РК Руслана Желдибая.

    Фото: instagram.com/globalsumudflotilla

    — Глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с Президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке, — написал Руслан Жилдебай.

