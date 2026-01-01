Израиль уничтожил 90% инфраструктуры Газы в 2025 году

Как пишет издание, прямые потери в 15 жизненно важных секторах в 2025 году превысили 33 млрд долларов.

Об этом говорится в детальной годовой статистике, опубликованной пресс-службой правительства сектора Газа по ситуации в эксклаве за 2025 год.

В ведомстве указали на ущерб в аграрном секторе, в частности в сфере животноводства и рыболовства. Повреждено около 17 800 гектаров сельскохозяйственных земель — более 80% от общей площади, отметили в пресс-службе правительства Газы.

Площадь посевов овощей сократилась с 9 300 гектаров до 400 гектаров, в результате израильских атак уничтожены 1000 скважин для сельскохозяйственного водоснабжения, а также 500 ферм крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и птицеводческих хозяйств, следует из отчета.

В результате израильских атак уничтожены более 700 скважин водоснабжения, 3080 километров линий электропередач и 400 километров сетей водоснабжения и канализации, отметили в пресс-службе.

Длина разрушенных Израилем дорог в Газе достигла двух тысяч километров, полностью уничтожены 150 правительственных зданий, 250 спортивных и культурных объектов, а также атакованы археологические и исторические памятники.

В заявлении отмечается, что в течение 2025 года израильская армия применила в Газе более 112 тысяч бомб, уничтожила 90% инфраструктуры Газы и оккупировала 55% территории эксклав.

Издание пишет, что Израиль в 2025 году вывел из строя 22 больницы, атаковал 211 машин скорой помощи и 23 машины гражданской обороны.

Израильская армия нанесла ущерб 95% школ в Газе. Полностью разрушены 30 образовательных учреждений, частично — 39, погибли более 1000 учеников, 88 учителей и 45 преподавателей вузов.

Израиль полностью разрушил 34 мечети в секторе Газа, частично — 100, а также неоднократно атаковал три церкви. Из 60 кладбищ в Газе 21 было полностью уничтожено в результате израильских атак.

Израиль в 2025 году полностью разрушил в Газе 106 400 жилых домов

— В 2025 году Израиль полностью разрушил 106 400 жилых домов в Газе, нанес серьезный ущерб 66 тысячам домов, сделав их непригодными для проживания, и частично повредил еще 41 тыс. домов. Число вынужденно перемещенных лиц в эксклаве достигло примерно двух млн. Из-за колоссальных разрушений инфраструктуры дополнительно 213 тыс. палестинцев стали вынужденными переселенцами, — говорится в сообщении.

Кроме того, израильская армия атаковала 87 центров размещения, где укрывались вынужденно перемещенные палестинцы.

Ранее пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Палестине Казем Абу Халаф заявил, что несмотря на объявленное прекращение огня, гуманитарная ситуация в секторе Газа остается крайне тяжелой, особенно для детей.