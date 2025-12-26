Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается крайне тяжелой, особенно для детей

По его словам, мирные жители сектора Газа — прежде всего женщины и дети — по-прежнему испытывают серьезные страдания. Абу Халаф напомнил, что с октября 2023 года территория подвергалась масштабным и жестоким атакам, которые привели к масштабным разрушениям.

— Согласно сообщениям, даже после объявления прекращения огня погибли более 80 детей. Погодные условия также не дают детям передышки. Температура неуклонно продолжает снижаться. Мы видели сообщения о затопленных палатках. Несмотря на все усилия ЮНИСЕФ и других гуманитарных организаций по оказанию помощи нуждающимся, ситуация остается крайне тяжелой, — сказал он.

Представитель ЮНИСЕФ отметил, что именно дети в наибольшей степени страдают от продолжающихся уже почти два года атак, испытывая, по его словам, невыразимые физические и психологические последствия.

Абу Халаф сообщил, что в результате израильских атак погибли более 20 тысяч детей, еще свыше 44 тысяч получили ранения.

По его словам, кризис затрагивает не только здоровье, но и психоэмоциональное состояние несовершеннолетних.

Абу Халаф указал на чрезвычайно высокий уровень гуманитарных потребностей в Газе, сославшись на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно этим данным, около четырех тысяч детей нуждаются в эвакуации для получения медицинской помощи.

Он отметил, что из 36 больниц в секторе Газа лишь 18 функционируют частично, что приводит к росту числа пациентов, нуждающихся в медицинской эвакуации.

Представитель ЮНИСЕФ напомнил, что Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC), подготовленная учреждениями ООН, в августе объявила о наступлении голода в Газе.

По его словам, в новом докладе IPC указано, что «голод был временно приостановлен», однако ситуация остается крайне напряженной.

— Однако в докладе также говорится, что 77% населения сектора Газа по-прежнему сталкиваются с высоким уровнем нехватки продовольствия. Ожидается, что около 101 тыс. детей в возрасте от 6 до 59 месяцев будут страдать от острого недоедания. Кроме того, порядка 37 тыс. беременных и кормящих женщин остро нуждаются в продовольственной поддержке. Когда я говорю, что страдания продолжаются, я имею в виду именно это, — сказал Абу Халаф.

Он также отметил, что после прекращения огня объемы гуманитарной помощи увеличились, однако этого недостаточно с учетом масштабов разрушений и потребностей населения. Отдельной проблемой он названо резкое похолодание и рост осадков, которые усугубляют ситуацию в анклаве.

— Какими бы прочными ни были палатки, они не способны выдержать сильные дожди и защитить людей. На фоне понижения температуры, разрушенной инфраструктуры, частично функционирующих больниц и острой нехватки лекарств распространяются болезни. Особенно сильно они поражают уязвимые организмы маленьких детей. По некоторым данным, по меньшей мере 19 детей умерли исключительно из-за холодной погоды, еще 165 детей — от недоедания, — сказал представитель ЮНИСЕФ.

Он подчеркнул, что разрушения и страдания детей в Газе не должны становиться нормой, напомнив, что все дети в мире равны.

Абу Халаф также призвал международное сообщество продолжить поддержку гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа.

— Если мы действительно хотим облегчить страдания детей Газы, мы должны это сделать, — добавил он.

Напомним, 10 октября текущего года вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе.