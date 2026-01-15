США объявили о начале второго этапа плана по сектору Газа

Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил в среду о запуске второго этапа 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение войны в секторе Газа и стабилизацию ситуации после конфликта.

Согласно заявлению Уиткоффа, новый этап предусматривает переход от режима прекращения огня к демилитаризации территории, формированию технократического управления и началу масштабного восстановления.

— Второй этап предусматривает создание переходной технократической палестинской администрации в Газе — Национального комитета по управлению Газой — а также начало полной демилитаризации и восстановления сектора, прежде всего разоружение всех несанкционированных вооруженных формирований, — говорится в заявлении американского спецпосланника.

Уиткофф подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают полного выполнения обязательств со стороны ХАМАС в рамках достигнутых договоренностей.

— США ожидают, что ХАМАС в полном объеме выполнит свои обязательства, включая немедленную передачу останков последнего погибшего заложника. Невыполнение этих условий повлечет серьезные последствия, — заявил он.

Говоря о результатах первого этапа плана, Уиткофф отметил, что он позволил обеспечить беспрецедентный объем гуманитарной помощи, сохранить режим прекращения огня, вернуть всех живых заложников и передать останки 27 из 28 погибших.

Он также выразил благодарность Египту, Турции и Катару за посреднические усилия, сыгравшие ключевую роль в реализации достигнутых договоренностей.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в рамках второго этапа США намерены объявить о формировании переходного палестинского технократического органа, который будет управлять сектором Газа в переходный период без участия ХАМАС и под международным надзором. Этот этап также предполагает обсуждение параметров будущего размещения международных сил и механизмов безопасности.

По данным источников, комитет возглавит Али Шаат, бывший заместитель министра в Палестинской национальной администрации.

Поддержку формированию комитета выразил президент Палестины Махмуд Аббас, подчеркнув необходимость сохранения единства палестинских территорий и недопустимость разделения сектора Газа и Западного берега.

Кроме того, согласие на состав технократического органа выразили и основные палестинские фракции, включая ХАМАС и «Исламский джихад», заявившие о готовности содействовать началу работы переходной администрации при посредничестве Египта.

В среду представители палестинских фракций провели консультации в Каире, где обсудили практические шаги по реализации второго этапа плана и параметры дальнейшего управления сектором Газа.

