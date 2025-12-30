Трамп и Нетаньяху провели переговоры во Флориде
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые проходят в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Переговоры начались вскоре после совместной пресс-конференции, состоявшейся у входа в резиденцию. По информации канцелярии израильского премьера, встреча проходит с участием ключевых членов американской администрации и ближайших советников Белого дома.
Это уже шестая личная встреча Трампа и Нетаньяху с начала 2025 года, что подчеркивает высокую интенсивность двусторонних контактов в условиях продолжающегося регионального кризиса.
.@POTUS meets with @IsraeliPM @netanyahu at Mar-a-Lago: "This is a very good group. We made a lot of progress already. We had about a five minute meeting, and we've already settled about three of the difficulties." pic.twitter.com/pyDSUgxV1S— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 29, 2025
Газа: второй этап плана и разоружение
Центральной темой заявлений стала ситуация в секторе Газа. Дональд Трамп заявил, что переход ко второму этапу американского плана по урегулированию должен начаться в максимально сжатые сроки.
— Как можно быстрее. Но должно быть разоружение. Мы должны разоружить ХАМАС, — подчеркнул президент США.
При этом он подчеркнул, что принципиальным условием остается полное разоружение ХАМАС.
На вопросы о возможности начала восстановления Газы до завершения процесса разоружения Трамп ответил уклончиво, ограничившись формулировками о скором старте работ и первых шагах в гуманитарной и санитарной сферах.
— Я думаю, что это начнется довольно скоро. Газа была в беспорядке очень долгое время. Мы уже начинаем определенные вещи, — заявил он, не уточнив конкретных сроков.
Турецкий фактор и международные силы
— Мы будем говорить об этом. Если это будет хорошо — значит, это хорошо. У меня отличные отношения с Турцией, — сказал американский лидер.
При этом позиция Израиля по данному вопросу остается сдержанной: ранее Нетаньяху неоднократно выступал против предоставления Анкаре военного или политического присутствия в секторе, рассматривая это как фактор потенциального давления на израильскую безопасность.
Prime Minister Benjamin Netanyahu was welcomed by US President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/GoDi5MHaF0— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 29, 2025
Иран: поддержка Израиля и угроза ударов
Жесткие сигналы прозвучали и в адрес Ирана. Президент США заявил, что Вашингтон готов поддержать израильские военные действия в случае возобновления Тегераном ядерной программы или активного наращивания ракетного потенциала, подчеркнув, что в последнем случае реакция будет немедленной.
При этом он отметил, что предпочел бы дипломатическое решение:
— Для Ирана было бы гораздо разумнее заключить сделку, — подчеркнул Трамп.
Эти заявления прозвучали на фоне предупреждений израильской стороны о признаках восстановления иранской ракетной инфраструктуры.
Сирия и региональная стабильность
В ходе общения с журналистами Трамп затронул и сирийское направление, выразив надежду, что Израиль сможет выстроить рабочие отношения с новым руководством в Дамаске.
Он охарактеризовал нового сирийского лидера как жесткого политика и подчеркнул, что США заинтересованы в сохранении устойчивости Сирии как государства.
— Новый президент Сирии старается проделать хорошую работу. Он жесткий человек, и не стоит ожидать, что Сирию возглавит безупречный политик, — заявил Трамп.
Взаимные оценки и вопрос помилования
Оба лидера публично подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений. Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не имел столь тесного взаимодействия с Белым домом, как при нынешней администрации США.
— У Израиля никогда не было такого друга в Белом доме, как президент Трамп. Это даже не сопоставимо, — сказал израильский премьер.
Трамп, в свою очередь, назвал израильского премьера сильным лидером военного времени, отметив, что именно жесткое руководство позволило Израилю пройти через наиболее опасный этап конфликта.
Американский президент также вновь заявил о своей поддержке идеи помилования Нетаньяху, назвав его военным премьер-министром и героем.
Вскоре после этого канцелярия президента Израиля официально опровергла утверждения о якобы принятом решении по данному вопросу, подчеркнув, что никакого окончательного вердикта не вынесено.
Ход переговоров
После завершения пресс-конференции Трамп и Нетаньяху перешли к закрытой части переговоров.
Дональд Трамп сообщил, что обсуждение охватывает около пяти ключевых тем, включая сектор Газа, Иран и общую архитектуру региональной безопасности, и что по ряду вопросов уже достигнут предварительный прогресс.
— Мы уже сделали значительный шаг вперед, — отметил президент США, не вдаваясь в детали.
Итоги встречи в Мар-а-Лаго, как ожидается, окажут существенное влияние на дальнейшие параметры американской политики на Ближнем Востоке и стратегию поддержки Израиля в ближайшей перспективе.
Ранее мы сообщали, что Нетаньяху проведет переговоры с Трампом по Газе и Ирану во Флориде.