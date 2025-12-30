РУ
    Трамп и Нетаньяху провели переговоры во Флориде

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые проходят в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Нетаньяху начал переговоры с Трампом
    Фото: x.com / @ IsraeliPM

    Переговоры начались вскоре после совместной пресс-конференции, состоявшейся у входа в резиденцию. По информации канцелярии израильского премьера, встреча проходит с участием ключевых членов американской администрации и ближайших советников Белого дома.

    Это уже шестая личная встреча Трампа и Нетаньяху с начала 2025 года, что подчеркивает высокую интенсивность двусторонних контактов в условиях продолжающегося регионального кризиса.

    Газа: второй этап плана и разоружение

    Центральной темой заявлений стала ситуация в секторе Газа. Дональд Трамп заявил, что переход ко второму этапу американского плана по урегулированию должен начаться в максимально сжатые сроки.

    — Как можно быстрее. Но должно быть разоружение. Мы должны разоружить ХАМАС, — подчеркнул президент США.

    При этом он подчеркнул, что принципиальным условием остается полное разоружение ХАМАС.

    На вопросы о возможности начала восстановления Газы до завершения процесса разоружения Трамп ответил уклончиво, ограничившись формулировками о скором старте работ и первых шагах в гуманитарной и санитарной сферах.

    — Я думаю, что это начнется довольно скоро. Газа была в беспорядке очень долгое время. Мы уже начинаем определенные вещи, — заявил он, не уточнив конкретных сроков.

    Турецкий фактор и международные силы

    — Мы будем говорить об этом. Если это будет хорошо — значит, это хорошо. У меня отличные отношения с Турцией, — сказал американский лидер.

    При этом позиция Израиля по данному вопросу остается сдержанной: ранее Нетаньяху неоднократно выступал против предоставления Анкаре военного или политического присутствия в секторе, рассматривая это как фактор потенциального давления на израильскую безопасность.

    Иран: поддержка Израиля и угроза ударов

    Жесткие сигналы прозвучали и в адрес Ирана. Президент США заявил, что Вашингтон готов поддержать израильские военные действия в случае возобновления Тегераном ядерной программы или активного наращивания ракетного потенциала, подчеркнув, что в последнем случае реакция будет немедленной.

    При этом он отметил, что предпочел бы дипломатическое решение:

    — Для Ирана было бы гораздо разумнее заключить сделку, — подчеркнул Трамп.

    Эти заявления прозвучали на фоне предупреждений израильской стороны о признаках восстановления иранской ракетной инфраструктуры.

    Сирия и региональная стабильность

    В ходе общения с журналистами Трамп затронул и сирийское направление, выразив надежду, что Израиль сможет выстроить рабочие отношения с новым руководством в Дамаске.

    Он охарактеризовал нового сирийского лидера как жесткого политика и подчеркнул, что США заинтересованы в сохранении устойчивости Сирии как государства.

    — Новый президент Сирии старается проделать хорошую работу. Он жесткий человек, и не стоит ожидать, что Сирию возглавит безупречный политик, — заявил Трамп.

    Взаимные оценки и вопрос помилования

    Оба лидера публично подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений. Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не имел столь тесного взаимодействия с Белым домом, как при нынешней администрации США.

    — У Израиля никогда не было такого друга в Белом доме, как президент Трамп. Это даже не сопоставимо, — сказал израильский премьер.

    Трамп, в свою очередь, назвал израильского премьера сильным лидером военного времени, отметив, что именно жесткое руководство позволило Израилю пройти через наиболее опасный этап конфликта.

    Американский президент также вновь заявил о своей поддержке идеи помилования Нетаньяху, назвав его военным премьер-министром и героем.

    Вскоре после этого канцелярия президента Израиля официально опровергла утверждения о якобы принятом решении по данному вопросу, подчеркнув, что никакого окончательного вердикта не вынесено.

    Ход переговоров

    После завершения пресс-конференции Трамп и Нетаньяху перешли к закрытой части переговоров.

    Дональд Трамп сообщил, что обсуждение охватывает около пяти ключевых тем, включая сектор Газа, Иран и общую архитектуру региональной безопасности, и что по ряду вопросов уже достигнут предварительный прогресс.

    — Мы уже сделали значительный шаг вперед, — отметил президент США, не вдаваясь в детали.

    Итоги встречи в Мар-а-Лаго, как ожидается, окажут существенное влияние на дальнейшие параметры американской политики на Ближнем Востоке и стратегию поддержки Израиля в ближайшей перспективе.

    Ранее мы сообщали, что Нетаньяху проведет переговоры с Трампом по Газе и Ирану во Флориде.

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
