Трамп и Нетаньяху провели переговоры во Флориде

Переговоры начались вскоре после совместной пресс-конференции, состоявшейся у входа в резиденцию. По информации канцелярии израильского премьера, встреча проходит с участием ключевых членов американской администрации и ближайших советников Белого дома.

Это уже шестая личная встреча Трампа и Нетаньяху с начала 2025 года, что подчеркивает высокую интенсивность двусторонних контактов в условиях продолжающегося регионального кризиса.

.@POTUS meets with @IsraeliPM @netanyahu at Mar-a-Lago: "This is a very good group. We made a lot of progress already. We had about a five minute meeting, and we've already settled about three of the difficulties." pic.twitter.com/pyDSUgxV1S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 29, 2025

Газа: второй этап плана и разоружение

Центральной темой заявлений стала ситуация в секторе Газа. Дональд Трамп заявил, что переход ко второму этапу американского плана по урегулированию должен начаться в максимально сжатые сроки.

— Как можно быстрее. Но должно быть разоружение. Мы должны разоружить ХАМАС, — подчеркнул президент США.

При этом он подчеркнул, что принципиальным условием остается полное разоружение ХАМАС.

На вопросы о возможности начала восстановления Газы до завершения процесса разоружения Трамп ответил уклончиво, ограничившись формулировками о скором старте работ и первых шагах в гуманитарной и санитарной сферах.

— Я думаю, что это начнется довольно скоро. Газа была в беспорядке очень долгое время. Мы уже начинаем определенные вещи, — заявил он, не уточнив конкретных сроков.

Турецкий фактор и международные силы

— Мы будем говорить об этом. Если это будет хорошо — значит, это хорошо. У меня отличные отношения с Турцией, — сказал американский лидер.

При этом позиция Израиля по данному вопросу остается сдержанной: ранее Нетаньяху неоднократно выступал против предоставления Анкаре военного или политического присутствия в секторе, рассматривая это как фактор потенциального давления на израильскую безопасность.

Prime Minister Benjamin Netanyahu was welcomed by US President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/GoDi5MHaF0 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 29, 2025

Иран: поддержка Израиля и угроза ударов

Жесткие сигналы прозвучали и в адрес Ирана. Президент США заявил, что Вашингтон готов поддержать израильские военные действия в случае возобновления Тегераном ядерной программы или активного наращивания ракетного потенциала, подчеркнув, что в последнем случае реакция будет немедленной.

При этом он отметил, что предпочел бы дипломатическое решение:

— Для Ирана было бы гораздо разумнее заключить сделку, — подчеркнул Трамп.

Эти заявления прозвучали на фоне предупреждений израильской стороны о признаках восстановления иранской ракетной инфраструктуры.

Сирия и региональная стабильность

В ходе общения с журналистами Трамп затронул и сирийское направление, выразив надежду, что Израиль сможет выстроить рабочие отношения с новым руководством в Дамаске.

Он охарактеризовал нового сирийского лидера как жесткого политика и подчеркнул, что США заинтересованы в сохранении устойчивости Сирии как государства.

— Новый президент Сирии старается проделать хорошую работу. Он жесткий человек, и не стоит ожидать, что Сирию возглавит безупречный политик, — заявил Трамп.

Взаимные оценки и вопрос помилования

Оба лидера публично подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений. Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не имел столь тесного взаимодействия с Белым домом, как при нынешней администрации США.

— У Израиля никогда не было такого друга в Белом доме, как президент Трамп. Это даже не сопоставимо, — сказал израильский премьер.

Трамп, в свою очередь, назвал израильского премьера сильным лидером военного времени, отметив, что именно жесткое руководство позволило Израилю пройти через наиболее опасный этап конфликта.

Американский президент также вновь заявил о своей поддержке идеи помилования Нетаньяху, назвав его военным премьер-министром и героем.

Вскоре после этого канцелярия президента Израиля официально опровергла утверждения о якобы принятом решении по данному вопросу, подчеркнув, что никакого окончательного вердикта не вынесено.

Ход переговоров

После завершения пресс-конференции Трамп и Нетаньяху перешли к закрытой части переговоров.

Дональд Трамп сообщил, что обсуждение охватывает около пяти ключевых тем, включая сектор Газа, Иран и общую архитектуру региональной безопасности, и что по ряду вопросов уже достигнут предварительный прогресс.

— Мы уже сделали значительный шаг вперед, — отметил президент США, не вдаваясь в детали.

Итоги встречи в Мар-а-Лаго, как ожидается, окажут существенное влияние на дальнейшие параметры американской политики на Ближнем Востоке и стратегию поддержки Израиля в ближайшей перспективе.

