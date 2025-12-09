Переговоры о второй фазе соглашения по Газе выходят на более серьезный уровень

Обсуждения второй фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа вступили в более серьезный этап. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в движении ХАМАС.

Палестинское движение ожидает подтверждения от посредников о начале нового раунда непрямых переговоров, который может состояться в конце текущего или начале следующего месяца, после достижения согласований между Вашингтоном и Тель-Авивом.

В последние дни в Дохе, Каире и Стамбуле прошли двусторонние и трехсторонние встречи представителей ХАМАС и посредников, при этом консультации продолжаются в постоянном режиме. Планируются новые раунды, направленные на согласование параметров перехода ко второй фазе.

По словам источников, которых цитирует газета, у Израиля нет «достаточных оснований» задерживать переход к следующему этапу, несмотря на продолжающиеся поиски останков последнего израильского заложника в секторе Газа.

Сейчас Израиль сохраняет контроль над 53% территории сектора Газа в рамках первой фазы плана Трампа, которая включала освобождение заложников, удерживаемых боевиками в анклаве, и палестинцев, задержанных Израилем. Последним заложником, тело которого еще предстоит найти и передать, является израильский полицейский, убитый 7 октября 2023 года в ходе боевых действий против боевиков, вторгшихся в Израиль из анклава.

Израиль настаивает на завершении этой операции, но посредники признают, что она крайне сложна. Египетские инженерные группы помогли извлечь все останки, кроме этого последнего заложника, поиски которого были возобновлены на этой неделе в квартале Зейтун после координации между Израилем и посредниками.

— Мы его вытащим, — сказал Нетаньяху.

Hamas militants and members of the International Committee of the Red Cross (ICRC) headed to search for the body of the last remaining Israeli hostage in Gaza. The final hostage remains are those of an Israeli police officer killed on October 7, 2023 https://t.co/HYj8m4OzaD pic.twitter.com/rxbSevxZsK — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

Межпалестинские переговоры

Тем временем ХАМАС и другие палестинские фракции готовятся к проведению всеобъемлющей национальной встречи в Каире. На повестке дня — вопросы будущего управления сектором Газа, организация общественных услуг и вопрос вооруженных формирований. Предусмотрено участие представителей ФАТХ, то есть палестинских властей на Западном берегу реки Иордан.

ХАМАС считает передачу управления согласованному технократическому комитету «самым простым» шагом и заявляет готовность выполнить его сразу. Палестинское движение также предложило долгосрочное перемирие сроком не менее 10 лет при заморозке применения оружия под международными гарантиями.

Также обсуждаются конкретные предложения по развертыванию международных стабилизационных сил и механизмам сохранения оружия палестинскими фракциями.

BREAKING: GAZA'S FUTURE



A U.S.-supported multinational force called the International Stabilization Force (ISF) is set to send tens of thousands of soldiers to Gaza, with Indonesia and Azerbaijan taking the lead.



🇮🇱 🇹🇷 Israel blocked Turkey from joining.



🇸🇦 🇦🇪 Saudi Arabia and… pic.twitter.com/7tsNYVosf6 — ADAM (@AdameMedia) October 23, 2025

Сообщается о растущей согласованности позиций ХАМАС, других палестинских фракций и арабских посредников относительно формулы, при которой оружие будет находиться под контролем палестинской структуры с международными гарантиями, исключающими его передачу Израилю или США. Такой подход станет частью более широкого политического процесса по палестинскому вопросу.

Вторая фаза близка

Ожидается, что в конце декабря президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения выполнения второй фазы плана по Газе.

Нетаньяху заявил на днях, что вторая фаза плана США по прекращению войны в секторе Газа близка, но предупредил, что еще предстоит решить несколько ключевых вопросов, в том числе вопрос о том, будут ли развернуты многонациональные силы безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен объявить о начале второй фазы мирного процесса по Газе до Рождества.

