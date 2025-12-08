«Критический момент» наступил в переговорах по Газе — премьер-министр Катара

Об этом шейх Мухаммед бин Абдуррахман бин Джасим Ат-Тани заявил в ходе выступления на Дохийском форуме 2025.

Текущую ситуацию «на земле» премьер-министр Катара охарактеризовал как «паузу» в военных действиях, нежели полноценное прекращение огня. По его словам, полноценного прекращения огня добиться невозможно без полного вывода израильских вооруженных сил, восстановления стабильности и обеспечения свободы передвижения палестинцев.

Шейх призвал к срочному переходу к следующей фазе мирного процесса по Газе.

Как пишет NBC, в секторе Газа остается тело одного израильского заложника, что приближает исполнение ключевого пункта плана по прекращению огня президента Трампа. Но для продвижения ко второй фазе мирного плана все еще остаются преграды.

Тем не менее, президент Трамп планирует объявить о начале второй фазы мирного процесса по Газе до Рождества.

Ранее восемь арабских и исламских государств выступили против работы КПП «Рафах» в одну сторону.