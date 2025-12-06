РУ
    18:45, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп намерен объявить о начале второй фазы мирного процесса по Газе до Рождества

    Президент США в ближайшее время представит новую структуру управления анклавом, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Axios

    Трамп намерен объявить о начале второй фазы мирного процесса по Газе до Рождества
    Фото: The Hill

    Издание напоминает, что один из ключевых элементов первой фазы мирного процесса — освобождение со стороны ХАМАС всех заложников — практически завершен.

    Вторая фаза процесса предполагает вывод израильских сил с большей территории сектора Газа, размещение международных стабилизационных сил и создание новой структуры управления анклавом, включая Совет мира под руководством Трампа.

    По заявлению американских официальных лиц, процесс создания международных сил и новой структуры управления находится на завершающей стадии. Их запуск может состояться в течение двух-трех недель.

    — Все элементы достаточно хорошо проработаны. Процесс движется вперед. Цель — объявить об этом до праздников, — передает Axios слова источника, принимающего непосредственное участие в процессе.

    Напомним, в начале октября в Египте подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа в присутствии президента США Дональда Трампа, а также лидеров Египта, Катара и Турции. 

    Ранее МИД Катара выразило надежду на то, что отсутствие нарушений режима прекращения огня в секторе Газа позволит перейти ко второй фазе мирного соглашения.

     

    Азамат Бекжан
