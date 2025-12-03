Катар продолжает прилагать усилия для обеспечения режима прекращения огня в Газе

Через совместный мониторинговый центр в Каире и в координации с различными медиаторами и партнерами Катар осуществляет мониторинг реализации соглашения о прекращении огня с самого первого дня.

— Каждое нарушение режима прекращения огня в Газе представляет собой угрозу стабильности, снижая его эффективность на земле. Несмотря на сложные условия, случайные жертвы и ежедневные нарушения, текущее прекращение огня — самое продолжительное с момента начала войны, — подчеркнул представить внешнеполитического ведомства Катара.

По его словам, режим прекращения огня в Газе остается в силе, а усилия посредников теперь должны быть направлены на вторую фазу соглашения. Над чем Катар сейчас и работает в сотрудничестве со своими партнерами.

— Катар всегда поддерживает своих партнеров, основываясь на собственной последовательной политике разрешения конфликтов мирными путями за переговорным столом, — сообщил Маджед Аль-Ансари.

Напомним, 10 октября в силу вступило соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа.

6 октября в Египте состоялся первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС через посредников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали первый этап сделки по сектору Газа.