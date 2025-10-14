Подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп, а также лидеры Египта, Катара и Турции подписали документ, закрепляющий договоренности о прекращении войны в Газе. Церемония состоялась в рамках международного саммита «Мир-2025», проходящего в понедельник, 13 октября, на египетском курорте Шарм-эш-Шейх на побережье Красного моря.

Перед подписанием Дональд Трамп назвал документ «всеобъемлющим» и подчеркнул, что он определяет «правила и основы будущего сектора Газы».

— Я думал, что это будет самая сложная сделка, и, возможно, так и оказалось. Но у нас была замечательная команда и страны, представленные сегодня за этим столом, — заявил он.

В мероприятии приняли участие представители более 35 государств и международных организаций, среди них — лидеры более 20 государств.

— Этот день — результат трех тысяч лет ожидания. И, поверьте, соглашение будет работать, — заявил Трамп во время подписания. Он добавил, что достигнутое соглашение является «историческим прорывом и ответом на молитвы миллионов людей».

Президент США вновь заявил о завершении войны в секторе Газа и поблагодарил арабские и мусульманские страны за «прорыв». Он также выразил благодарность посредникам Египту и Катару за их помощь в заключении соглашения о прекращении огня.

По данным египетской стороны, встреча сопровождалась серией консультаций о реализации договоренностей и восстановлении сектора Газа.

President El-Sisi Holds Meeting with World Leaders Participating in Sharm El-Sheikh Peace Summithttps://t.co/Q8WwIks4Ms pic.twitter.com/kvZcHDn95a — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) October 13, 2025

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, открывая заседание, заявил, что «решение о создании двух государств остается единственным путем к устойчивому миру и реализации стремлений палестинского и израильского народов».

Фото: FoxNews

Трамп, выступая рядом с ним, поблагодарил египетского лидера, назвав его «сильным руководителем, сумевшим обеспечить порядок и стабильность».

Президент Египта также наградил Трампа «Орденом Нила», высшей государственной наградой Египта.

Отмечалось отсутствие на церемонии представителей Израиля и ХАМАС. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила его отсутствие совпадением с иудейским праздником, хотя ранее он получил личное приглашение от Дональда Трампа.

Комментируя будущее урегулирования, президент США заявил, что «вторая фаза плана мира уже началась», но уточнил, что «этапы перемирия частично пересекаются и предусматривают очистку и восстановление территории».

— Газа нуждается в большом обновлении, — отметил Трамп.

Американский лидер также обратился к Ирану, призвав использовать «этот исторический момент для заключения соглашения о мире».

— Мы готовы, когда вы будете готовы. Это будет лучшее решение, которое Иран когда-либо принимал, — сказал он, добавив, что США готовы снять санкции, если Тегеран согласится на переговоры.

Подписание документа в Шарм-эш-Шейхе стало завершающим аккордом визита Дональда Трампа на Ближний Восток, начавшегося с его визита в Израиль и выступления в Кнессете, где он объявил о «новом рассвете Ближнего Востока».

На фоне подписания соглашения в секторе Газа и Тель-Авиве проходили сцены воссоединения семей: движение ХАМАС освободило оставшихся 20 израильских заложников, а Израиль отпустил группу палестинских заключенных в рамках первого этапа реализации договоренности.