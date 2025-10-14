Трамп выступил в Кнессете: Исторический рассвет нового Ближнего Востока

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник выступил с обращением к депутатам израильского парламента, Кнессета, которое сопровождалось продолжительными аплодисментами и краткими протестами в зале.

Речь прозвучала на фоне возвращения в Израиль 20 освобожденных заложников и стала первой речью действующего президента США в израильском парламенте с 2008 года.

— После двух лет тьмы и плена двадцать храбрых заложников возвращаются в объятия своих семей. Это исторический рассвет нового Ближнего Востока, — заявил Трамп, начав выступление благодарностью премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и странам арабского и мусульманского мира, участвовавшим в переговорах — Это невероятная победа сотрудничества: множество государств действовали как партнеры ради мира.

President Donald J. Trump delivers remarks to Israel's Knesset in Jerusalem.



"After two harrowing years in darkness & captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families... Today, the sun rises on a Holy Land that is finally at PEACE."

Глава Белого дома подчеркнул, что «оружие умолкло» и «регион теперь в мире». Он напомнил об атаках 7 октября 2023 года, назвав их «одним из самых злодейских посягательств на невинные жизни со времен Холокоста», и подтвердил союзнические обязательства Вашингтона:

— Знайте, Америка разделяет две вечные клятвы: никогда не забыть и никогда не допустить повторения.

Отдельный блок Трамп посвятил политико-военной архитектуре урегулирования.

— Израиль при нашей помощи выиграл все, что можно было выиграть силой оружия. Теперь настало время мира и процветания для всего Ближнего Востока. Он связал переговорный прорыв с американскими ударами по иранским объектам ранее в этом году и перечислил свою команду, поблагодарив спецпосланника Стива Уиткоффа, советника Джареда Кушнера, госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета.

Говоря об экономике мира, Трамп призвал государства региона «перестать делать врагов и инвестировать в школы, медицину, промышленность и искусственный интеллект».

Он выразил надежду на расширение Авраамских соглашений и сообщил, что далее отправляется в Шарм-эш-Шейх на встречу лидеров по долгосрочному соглашению.

Речь Трампа прерывалась выкриками. Депутаты Кнессета Айман Оде и Офер Кассиф были выведены из зала после попытки развернуть плакаты с призванием «признать Палестину».

— Это было очень эффективно, — отреагировал Трамп и продолжил выступление.

US President Donald Trump was briefly interrupted during his speech in the Knesset by Palestinian politician Ayman Odeh who was dragged out by security officials. Odeh has been critical over the 'flattery' Netanyahu has received, demanding accountability.

Президент США неоднократно подчеркивал личное взаимодействие с Нетаньяху.

— Он не самый простой переговорщик, но именно это делает его сильным, — заявил он.

В одном из пассажей Трамп попросил президента Израиля Ицхака Герцога «помиловать» главу правительства в знак признания его роли в войне и переговорах.

Отдельно Трамп заявил, что «практически весь регион поддержал план демилитаризации Газы и разоружения ХАМАС». При этом он оговорил, что эти элементы еще подлежат согласованию сторонами.

Трамп отдельно отметил, что «Израиль, при поддержке США, выиграл все, что был способен выиграть на поле боя», а теперь «вопросы безопасности должны уступить место вопросам восстановления и развития». В связке с этим он повторил тезис о расширении круга мира и возможных новых договорах с арабскими и мусульманскими странами.

Перед обращением Трампа к Кнессету Нетаньяху назвал текущий день «окончанием двух лет войны» и поблагодарил американского лидера за инициативу, «которая завершает войну, достигая всех целей Израиля».

— Когда другие были слабы, вы были сильны. Когда другие нас оставляли, вы стояли рядом, — заявил он, добавив, что выдвинул Трампа на Премию Израиля и выразил уверенность в его шансе на Нобелевскую премию мира.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump met this afternoon at the Knesset, with families of deceased and returning hostages, wounded IDF soldiers, those who were injured in terrorist attacks on October 7 and bereaved families.

Перед заседанием израильского парламента Трамп и Нетаньяху встретились с семьями освобожденных и погибших заложников, ранеными военнослужащими ЦАХАЛ и пострадавшими в результате нападений 7 октября. Американский лидер побеседовал с родственниками, выразив им соболезнования и признательность за проявленную стойкость, подчеркнув, что именно их жертва «дала начало новому времени мира и надежды».

Биньямин Нетаньяху также подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя.

Напомним, Дональд Трамп в понедельник прилетел в Израиль с коротким визитом.

Напомним, в понедельник группировка ХАМАС освободила 20 израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, достигнуто при помощи США и международных посредников.