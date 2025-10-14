РУ
    18:18, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп выступил в Кнессете: Исторический рассвет нового Ближнего Востока

    Американский президент заявил, что это «не только конец войны, но и конец эпохи террора и начало эпохи веры и надежды», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com / @IsraeliPM

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник выступил с обращением к депутатам израильского парламента, Кнессета, которое сопровождалось продолжительными аплодисментами и краткими протестами в зале.

    Речь прозвучала на фоне возвращения в Израиль 20 освобожденных заложников и стала первой речью действующего президента США в израильском парламенте с 2008 года.

    — После двух лет тьмы и плена двадцать храбрых заложников возвращаются в объятия своих семей. Это исторический рассвет нового Ближнего Востока, — заявил Трамп, начав выступление благодарностью премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и странам арабского и мусульманского мира, участвовавшим в переговорах — Это невероятная победа сотрудничества: множество государств действовали как партнеры ради мира.

    Глава Белого дома подчеркнул, что «оружие умолкло» и «регион теперь в мире». Он напомнил об атаках 7 октября 2023 года, назвав их «одним из самых злодейских посягательств на невинные жизни со времен Холокоста», и подтвердил союзнические обязательства Вашингтона:

    — Знайте, Америка разделяет две вечные клятвы: никогда не забыть и никогда не допустить повторения.

    Отдельный блок Трамп посвятил политико-военной архитектуре урегулирования.

    — Израиль при нашей помощи выиграл все, что можно было выиграть силой оружия. Теперь настало время мира и процветания для всего Ближнего Востока. Он связал переговорный прорыв с американскими ударами по иранским объектам ранее в этом году и перечислил свою команду, поблагодарив спецпосланника Стива Уиткоффа, советника Джареда Кушнера, госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета.

    Говоря об экономике мира, Трамп призвал государства региона «перестать делать врагов и инвестировать в школы, медицину, промышленность и искусственный интеллект».

    Он выразил надежду на расширение Авраамских соглашений и сообщил, что далее отправляется в Шарм-эш-Шейх на встречу лидеров по долгосрочному соглашению.

    Речь Трампа прерывалась выкриками. Депутаты Кнессета Айман Оде и Офер Кассиф были выведены из зала после попытки развернуть плакаты с призванием «признать Палестину».

    — Это было очень эффективно, — отреагировал Трамп и продолжил выступление.

    Президент США неоднократно подчеркивал личное взаимодействие с Нетаньяху.

    — Он не самый простой переговорщик, но именно это делает его сильным, — заявил он.

    В одном из пассажей Трамп попросил президента Израиля Ицхака Герцога «помиловать» главу правительства в знак признания его роли в войне и переговорах.

    Отдельно Трамп заявил, что «практически весь регион поддержал план демилитаризации Газы и разоружения ХАМАС». При этом он оговорил, что эти элементы еще подлежат согласованию сторонами.

    Трамп отдельно отметил, что «Израиль, при поддержке США, выиграл все, что был способен выиграть на поле боя», а теперь «вопросы безопасности должны уступить место вопросам восстановления и развития». В связке с этим он повторил тезис о расширении круга мира и возможных новых договорах с арабскими и мусульманскими странами.

    Перед обращением Трампа к Кнессету Нетаньяху назвал текущий день «окончанием двух лет войны» и поблагодарил американского лидера за инициативу, «которая завершает войну, достигая всех целей Израиля».

    — Когда другие были слабы, вы были сильны. Когда другие нас оставляли, вы стояли рядом, — заявил он, добавив, что выдвинул Трампа на Премию Израиля и выразил уверенность в его шансе на Нобелевскую премию мира.

    Перед заседанием израильского парламента Трамп и Нетаньяху встретились с семьями освобожденных и погибших заложников, ранеными военнослужащими ЦАХАЛ и пострадавшими в результате нападений 7 октября. Американский лидер побеседовал с родственниками, выразив им соболезнования и признательность за проявленную стойкость, подчеркнув, что именно их жертва «дала начало новому времени мира и надежды».

    Биньямин Нетаньяху также подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя.

    Напомним, Дональд Трамп в понедельник прилетел в Израиль с коротким визитом.

    Напомним, в понедельник группировка ХАМАС освободила 20 израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, достигнуто при помощи США и международных посредников.

